نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وفر مع هايبر بنده لحد نصف السعر عند شراء جميع ما يحتاج إليه بيتك في المقال التالي
وفر مع هايبر بنده لحد نصف السعر عند شراء جميع ما يحتاج إليه بيتك ومطبخك الحديث، وما تحتاج إليه من منتجات للعناية بالبشرة والعناية بالمنزل كل ذلك ضمن تخفيضات هايبر بنده لهذا الاسبوع، هايبر بنده يقدم أقوى الخصومات وبأفضل جودة داخل المملكة وذلك بشهادة جميع عملائه داخل المملكة وخارجها، حاول ألا تفوتك هذه التخفيضات وسارع بالذهاب إلى أقرب فرع لسوبر ماركت هايبر بنده في السعودية، حيث أن تلك العروض سوف تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 جمادى الثاني 1443 هـ أو يكون العرض لاغي في حال نفذت الكمية، كما أن هذه الخصومات قد بدأت منذ يوم الأربعاء الموافق 23 جمادى الثاني 1443 هـ.
اشتري من ضمن خصومات سوبر ماركت هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية ووفر حتى نصف السعر عند شراء دجاج فقية مجمد الكرتونة 10 × 600 جرام، بسعر مغري وهو 74.95 ريال سعودي، وذلك كان سعر البيع الأصلي للعملاء بعد الخصومات التي يقدمها بنده، ولكن كان سعر البيع الأساسي قبل الخصومات هو 104.95 ريال سعودي.
وفر مع هايبر بنده:
- أيضًا يجب أن تكون على علم أن لديك فرصه توفير رائعة مع هايبر بنده فتستطيع الحصول على حبه من آيس كريم لندن ديري حجم 500 مل، بسعر البيع الأصلي للحبه وهو 24.95 ريال سعودي، ولكن السعر بعد التخفيض اختلف فأصبح 21.50 ريال سعودي.
- وفر لحد نصف السعر على محلي ستيفيانا 100 عبوة × 2.5 جرام، السعر الأصلي للحبة قبل الخصم هو 29.95 ريال سعودي، وأما السعر بعد الخصم فهو 22.95 ريال سعودي وذلك داخل جميع أسواق هايبر بنده، ولكافة عملاء بنده فقط.
- عروض خاصة من أسواق هايبر بنده لعملاء المميزين فعند الحصول على حبه من زبدة الفول السوداني ناعمة قودي وزن 510 جرام، فسوف تحصل عليها بالسعر الاساسي بعد التخفيضات التي يقدمها سوبر ماركت هايبر بنده وهو 11.95 ريال سعودي، وبدلا من سعر الحبة قبل التخفيضات وهو 16.95 ريال سعودي.
- احصل على عسل طبيعي الشفاء وزن الحبه نصف كيلو (500 جرام)، بالسعر الأصلي الذي حددته أسواق بنده للعملاء قبل الخصومات المتوفره في الهايبر وهو 40.50 ريال سعودي، ولكن بالنسبة لسعر الحبة بعد الخصم فهو 19.95 ريال سعودي.
- عسل الغابة السوداء الشفاء وزن 500 جرام للحبة وبسعر 64.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من السعر قبل التخفيض وهو 95.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ