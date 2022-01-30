شوف وفر مع هايبر بنده لحد نصف السعر عند شراء جميع ما يحتاج إليه بيتك

وفر مع هايبر بنده لحد نصف السعر عند شراء جميع ما يحتاج إليه بيتك ومطبخك الحديث، وما تحتاج إليه من منتجات للعناية بالبشرة والعناية بالمنزل كل ذلك ضمن تخفيضات هايبر بنده لهذا الاسبوع، هايبر بنده يقدم أقوى الخصومات وبأفضل جودة داخل المملكة وذلك بشهادة جميع عملائه داخل المملكة وخارجها، حاول ألا تفوتك هذه التخفيضات وسارع بالذهاب إلى أقرب فرع لسوبر ماركت هايبر بنده في السعودية، حيث أن تلك العروض سوف تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 جمادى الثاني 1443 هـ أو يكون العرض لاغي في حال نفذت الكمية، كما أن هذه الخصومات قد بدأت منذ يوم الأربعاء الموافق 23 جمادى الثاني 1443 هـ.

اشتري من ضمن خصومات سوبر ماركت هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية ووفر حتى نصف السعر عند شراء دجاج فقية مجمد الكرتونة 10 × 600 جرام، بسعر مغري وهو 74.95 ريال سعودي، وذلك كان سعر البيع الأصلي للعملاء بعد الخصومات التي يقدمها بنده، ولكن كان سعر البيع الأساسي قبل الخصومات هو 104.95 ريال سعودي.

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