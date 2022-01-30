نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على أجهزة اللابتوب والحواسيب المحمولة وتخفيضات مزلزلة على أشهر العلامات التجارية المعروفة في المقال التالي
عروض جرير السعودية 29 يناير 2022، نظرًا ارتفاع أسعار الأدوات الكهربائية بعض الشيء خلال الأيام الماضية فإن هناك إقبال كبير على مكتبات جرير نظرًا لما تقدمه من عروض وتخفيضات تجعل الأجهزة الكهربائية والأجهزة الالكترونية قليلة في الثمن بعض الشيء مما يجعلها متاحة للجميع و خلال هذا المقال سنتحدث عن العروض التي تقدمها jarir bookstore مكتبة جرير خلال هذا الأسبوع على الأدوات الإلكترونية وسوف تكون عروض مميزة للغاية وستكون العرض ساري حتى نفاذ الكمية.
عروض مكتبة جرير الجديدة الشاملة.. إليكم قائمة أسعار أيفون وأيباد وسامسونج وهواوي واللابتوب وأيضا الكتب
عروض جرير اليوم
من أهم المكتبات التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية هي مكتبات جرير والتي كانت في البداية متخصصة في الأدوات المدرسية والمستلزمات المدرسية ولكن تم نجاحها بشكل كبير وأصبحت من أكبر الشركات التي تبيع على الأجهزة الإلكترونية والأدوات المدرسية أيضًا لها فروع في جميع انحاء المملكة.
عرض جرير السعودية خلال هذا الأسبوع على اللابتوب
تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة من العروض بشكل أسبوعي على الأدوات الإلكترونية الخاصة بها ولكن خلال هذا المقال بعض العروض الخاصة باللاب توب في جرير هذا الأسبوع :
- لابتوب جرير يوجد اسوس تي يو اف جيمنج إف 15 لاب توب حجم 15 بوصه بسعر 3499 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير لينوفو اي داتا بادوان لاب توب حجم 14 بوصه بسعر 1349 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير ايسر اسباير 3 لاب توب حجمه 15 بوصه بسعر 1349 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير hp لاب توب حجمه 15 بوصه بسعر 2149 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير لينوفو ايديا باد فليكس كمبيوتر محمول بحجم 14 بوصة سعة 128 جيجا بايت السعر 1699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير اسوس فيفو بوك 14 لاب توب سعته 128 جيجا بايت بسعر 1449 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير لينوفو ليجن 5 برو لاب توب حجمة 16 بوصه بسعر 6699 ريال سعودي.
- لابتوب جرير اتش بي انفي اكس 360 حجم متل 12 بوصة بسعر 4699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اتش بي سينس 250 جي 7 كمبيوتر محمول 15 بوصه بسعر 1999 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وجهاز هواوي ميت بوك 13 اس كمبيوتر محمول 13 بوصة بسعر 5799 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير ام اس اي مودرن 14 كمبيوتر محمول 14 بوصه بسعر 2949 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين ام اس اي مودرن 14 كمبيوتر محمول 14 بوصه بسعر 3399 ريال سعودي.
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