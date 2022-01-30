شوف تخفيضات حصرية بأسعار رمزية داخل عروض أسواق العثيم حتى نهاية الأسبوع Al othaim offers

تخفيضات حصرية مذهلة بداخل جميع فروع بندة ماركت Panda market المنتشرة بمدن المملكة العربية السعودية، حيث تشمل الخصومات أسعار مميزة على جميع السلع بأقسام الماركت المختلفة، وتشمل أيضاً العديد من الهدايا الفورية، والمفاجآت الحصرية لكل عملاء بنده الدائمين، حيث يوفر الماركت كل ما يحتاجه المنزل من أغذية متنوعة منها الطازجة، والمعلبة، والمثلجات، والصوصات، والخضروات، والفاكهة، وكثير من السلع الغير غذائية كلعب الأطفال، والمنظفات، ومستحضرات العناية الشخصية، وغيرهم من خصومات مميزة على أسعار الحفاضات، والتوابل، والمكسرات، كل هذه الخصومات وأكثر تجدونها فقط من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية، وإليكم تفاصيل عروض اليوم:

عروض أسواق العثيم اليوم ولفترة محدودة بجميع الفروع Al othaim offers

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المذهلة بكافة فروع العثيم هايبر ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم مميز على سعر عبوات التونة الخفيفة من تريفا، وخصم آخر بالفروع على أسعار جبن نادك الكريمية في كاسات Nadak، والجبن الشيدر المطبوخة من نفس الماركة، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار صابون تايد المركز الأصلي.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market

يوجد بالماركت خصومات أخرى على أسعار: زيت دوار الشمس من ماركة نور، وخصم آخر منهم على سعر صابون تايد المركز الأصلي بحجم 7 كيلو، وخصم آخر على سعر عبوات سكر الأسرة الناعم بحجم 10 كيلو، وغيرهم من خصومات على أسعار أرز أبو كأس مزة البسمتي بحجم 10 كيلو، وغيرهم على أسعار دجاج ساديا المجمد، وعلى سعر لحم العجل البلدي بدون عظم، وخصم آخر بالفروع على أسعار لحم العجل البلدي بالعظم، وعلى سعر الجبن الرومي فيكتو المصري، وغيرهم من خصومات أخرى.

خصومات العثيم هايبر ماركت الحصرية حتى نفاذ الكميات

تتوفر بداخل جميع فروع العثيم هايبر ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية أخرى، من بينهم: خصم مميز على سعر المكدوس، وزيتون فوود جايت الأخضر اليوناني، وعلى سعر زيتون سما الأسباني الأسود، وخصم آخر منهم على سعر الطرشي الممتاز المصري، وعروض أخرى عديدة.