نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده مع بداية شهر فبراير وتخفيضات وخصومات مهولة على البقالة المنزلية والأغذية في المقال التالي
عروض هايبر بنده لشهر فبراير، من المعروف أن هايبر بنده من أفضل شركات التجزئة الغذائية الموجودة في السعودية ويقدم مجموعة من العروض المتميزة جدًا والتي تجعله المفضل لدى معظم المقيمين في المملكة العربية السعودية، وبمناسبة العام الجديد 2022 قامت بهدمه بعمل بعض العروض على مجموعة من منتجاتها وقدمتها بأسعار متميزة جدًا وقد ذكر أن العروض سارية حتى نفاذ الكمية، وموضوع اليوم سيكون عن عروض هايبر بندة لشهر يناير.
عروض وتخفيضات هايبر بنده الآن.. أسعار تنافسية رائعة على المواد التموينية الطازجة
بنده اليوم و تخفيضات بنده السعودية
يوجد الكثير من شركات التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية ولكن أكبر وأهم هذه الشركات سواء ففي المملكة العربية أو في الوطن العربي هي هيبر بندة، والتي تعد أكبر الشركات في الشرق الأوسط، ويوجد داخل هيبر بنده جميع المنتجات التي تحتاجها المنازل وبأسعار متميزة جدًا وهذا ما جعلها مفضلة لدى الكثيرين.
عروض بنده اليوم بالمملكة
من المعتاد أن هايبر بنده يقدم مجموعة كبيرة من العروض بشكل أسبوعي وعروض هذا الأسبوع تتمثل فيما يأتي:
- عروض هايبر بندة جدة كندوز لحم مفروم بلدي سعر الكيلو 99.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع حلواني حلاوة طحينية سعر الكيلو .29.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم دومتي جبنة موزاريلا مبشورة حجم الكيس 300 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة جمبري وسط سعر الكيلو 129.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع العابد بط حجم واحد كيلو بسعر 37.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده فريكو جبنة إيدام سعر الكيلو .124.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة نوجا زبدة طبيعي سعر الكيلو 89.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية دونتس خمس قطع بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي الشربتلي اناناس سكري فلبيني سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده تفاح مستورد سعر الكيلو 15.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم لحم مفروم برازيلي بسعر 19.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده أرز بسمتى الكريمة حجم العبوة 10 كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.
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