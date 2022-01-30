تتبع شحنة أرامكس حسب رقم التتبع أو الرقم المرجعي

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محمد سياف - ابو ظبي - وفرت شركة أرامكس للشحن والنقل البري والجوي الدولي السريع، ضمن حلولها للنقل والتوصيل خدمة تتبع الشحنات، لتمكين عملائها من تتبع شحنة “Aramex” بكل سهولة وتحديد مواعيد إستلام وتسليم الشحنة ومعرفة المكان الذي وصلت إليه على مدار اليوم، عن طريق الرسائل النصية للجوال أو رسائل البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق أرامكس للهواتف المحمولة .

أتاحت الشركة لعملائها الإستعلام عن وصول شحنة أرامكس عبر خيارات عديدة، ومن بينها تتبع الشحنات من خلال تحميل تطبيق Aramex على أجهزة الجوال للأيفون من هنا والأندرويد من هنا ، أو بطريقة أخرى بسيطة من خلال أرامكس تتبع الشحنة حسب الرقم أو الرقم المرجعي وهي من أفضل طرق تتبع الشحنات، ومتاحة على موقع شركة “أرامكس” باللغة العربية والإنجليزية على هذا الرابط هنا .

بالنسبة لتتبع مسار الشحنات حسب الرقم يتم إدخال رقم الشحنة في الخانة المخصصة له ثم الضغط على زر “تتبع”، أما تتبع الشحنات بالرقم المرجعي فيتم أيضا بإدخال رقم مرجع المرسل إليه أو رقم مرجع الجهة الثالثة والدولة التي أرسلت منها الشحنة ثم تحديد تاريخ الشحن والضغط على زر “تتبع”، لتظهر تفاصيل مسار الشحنة .

وفي حالة عدم ظهور معلومات تتبع الشحنة يمكن للعملاء التواصل مع الشركة من خلال رقم أرامكس المجاني، لطلب المعلومات والاستفسار عن الشحنات .

كيف يتم تتبع شحنة أرامكس

لتتبع شحنات أرامكس يجب اتباع تتبع الخطوات التالية:

فتح رابط التببع https://www.4tracking.net

إدخال رقم تتبع أرامكس الخاص بالعميل في الخانة المخصصة له أعلى الصفحة ويتكون الرقم غالبا من 10 إلى 11 رقما وتبدأ أحيانا بالرمز DPB

الضغط على زر “تتبع”

بعد لحظات قليلة تظهر المعلومات الخاصة بالشحنة وموقعها

تتبع شحنة أرامكس بدون رقم تتبع

في حال لم يتوفر لدى العميل رقم يمكن تتبع شحنة أرامكس وفقا للخطوات التالية: