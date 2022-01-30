شوف عروض جرير الشهرية خصم 60% بمناسبة العام الجديد تسوق الآن واغتنم الفرصة

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عروض جرير الشهرية، مكتبة جرير تكون من المكاتب التي تقوم بطرح وعرض أروع الخصومات الكبيرة للغاية، حيث أن هذه المكتبة تكون متخصصة في البيع لكل المنتجات والمستحضرات التي يتطلبها ويريدها كل مواطن وفرد في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون بمناسبة انتهاء عام 2021، وبداية أيضًا عام ثاني جديد وهو 2022، كما أن تلك العروض والخصومات التي تعرض وتقدم عن طريق مكتبة جرير تكون متوفرة ومتواجدة اليوم الموافق السابع والعشرين من شهر يناير من سنة 2022.
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عروض جرير الشهرية
تكون مكتبة جرير من المكاتب المتواجدة بالسوق المالي والمركزي، كما أن تلك المكتبة يكون متواجد ومتوفر بها كل متطلبات واحتياجات الزبائن في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافر يتواجد في المكتبة كل السلع والمنتجات التي تخص المدارس والمكاتب، كما أن تلك المكتبة يتم توافر وتواجد فيها كل الألعاب مع الأشياء التي يريدها ويحتاجها كل طفل في المملكة العربية السعودية، وكذلك تواجد الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والآثاث المكتبي أيضًا.
عروض جرير السعودية
- تخفيضات جرير الشهرية سماعة الرأس الخاصة بالألعاب من لوجيتيك جي 332 بروديغي مع منفذ الصوت 3.5 مم السلكية سعرها يكون 259 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليوم سماعة الرأس الخاصة بالألعاب من اتش بي أومن مع منفذ الصوت 3.5 مم مع الميكروفون القابل للسحب باللون الأسود يكون بسعر 299 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية شاشة الألعاب من النوع ال جي الترا جير حجم 23.6 بوصة باللون الأسود سعرها يكون 899 ريال سعودي.
عروض جرير اليوم
- خصومات جرير اليومية سعر سماعة الأذن الداخلية السلكية من النوع جي تي ال مع الميكروفون المدمج باللون الاسود تكون 229 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية ميت برو من النوع هواوي حجم 256 جيجا بايت ثمانية النواة باللون الرمادي المطفي تكون بسعر 2999 بدلًا من 3599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم الكمبيوتر المحمول الخاص بالألعاب من النوع أسوس روج ستريكس جي 17 حجم 17.3 بوصة يكون بعسر 5699 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية سماعة الرأس الخاصة بالألعاب من النوع تيرتل بيتش اير فورس ركون مع منفذ الصوت 3.5 مم مع الميكروفون المحيطي التمويه الأزرق سعرها يكون 99 بدلًا من 189 ريال سعودي.
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