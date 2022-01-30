فوائد حرق لبان الذكر في المنزل وصفة رهيبة هتخلصك من كل هذه المشاكل بدون أي مجهود

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عمر شويل - جدة للبان الذكر فوائد كثيرة على الجسم، ولكن فوائده لا تقتصر فقط على الجسم بل عند حرقه أيضاً يعود على المنزل فوائد عديدة من رائحته، حيث مؤخراً تم انتشار استخدامه بهذه الطريقة مثل البخور فالبعض يحب رائحته والبعض يحرقه للفوائد التي تخرج منه، وموضوعنا لليوم هو طريقة استخدامنا للبان الذكر كبخور وطريقة خلطه مع اللافندر أو الياسمين أو المسك.

فوائد حرق لبان الذكر

نذكر لكم اليوم فائدة حرق لبان الدكر، ففوائده ليست متوقفة على رائحته فقط بل تخرج منه طاقة إيجابية تعود على جميع أركان المنزل، ومن تلك الفوائد:

تقوم رائحة لبان الذكر بقتل أي حشرات غير محببة في المكان كالبعوض و الناموس وغيرهم.

الرائحة تقتل أي فيروسات ضارة في الجو.

يعالج حساسية الصدر ومرضى الربو على عكس البخور الآخر الذي يزيد من التعب.

تقضي على أي رائحة غير محببة في الجو مثل الروائح المنبعثة من المطبخ.

تعطي للمكان كله رائحة رائعة ومحببة.

تقلل من الاكتئاب بسبب جعل الأعصاب تشعر بالاسترخاء.

تزود من مناعة الجهاز المناعي بسبب الأمراض والفيروسات التي يواجهها.

طريقة عمل بخور لبان الذكر

بخور لبان الذكر باللافندر

المكونات:

نصف كوب من لبان الذكر.

ثلاث ملاعق من زيت اللافندر.

ملعقتين من المسك.

طريقة التحضير:

نمزج المسك مع زيت اللافندر جيدا ثم نضع لبان الذكر بهم ليتم نقع جميع المكونات معاً لمدة أسبوع كحد أدنى حتى تختمر المكونات.

بعد مرور أسبوع نقوم بتصفية الزيت ونضعه في علبة مغلقة لمدة شهر لكي تصبح رائحته ثابتة وقوية.

بعد مرور المدة نقوم باستخدامه والاستمتاع باحلى رائحة بخور.

بخور لبان الذكر بالمسك

المكونات:

ست ملاعق من لبان الذكر.

أربع ملاعق من زيت المسك.

ملعقة من حبة البركة.

علبة لوضع البخور فيها وحفظه.

نصف ملعقة من الجاوي المطحون.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع كافة المكونات السابقة في علبة البخور.

نرج العلبة حتى تختلط جميع المكونات جيداً.

نضع العلبة في الغرفة ونتركها عشرة أيام لكي يأخذ الزيت كل فوائد لبان الذكر.

بعد مرور العشر أيام يصبح البخور جاهز لاستعماله.