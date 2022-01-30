نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جيلي السعودية عروض رأس السنة على موديلات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جيلي السعودية 2022 ، أقوى العروض الآن عروض نهاية عام 2021 ورأس السنة الجديدة 2022. يقدمها لنا الآن جيلي وهى العلامة التجارية في السيارات المشار بها إلى شركة الوعلان للتجارة بالمملكة العربية السعودية.وكعادة شركة الوعلان التجارية أو جيلي للسيارات تقدم تخفيضات وخصومات جديدة وتقسيط للسيارات بالاشتراك مع مصرف الراجحي .ويقدم الآن جيلي السعودية عروض جديدة لسيارات موديل 2022 تحت شعار أختيارات اليوم لتحديات الغد. ومن خلال الموقع الإلكتروني لجيلي يمكنك التسجيل برقم الهاتف الجوال لمعرفة تفاصيل العروض والحصول على كافة المعلومات الهامة بشأنها.

عروض جيلي من الوعلان فبراير 2022 الآن

استعد الآن لسيارة جيلي اوكافانجو الجديدة كليا 2022 بمميزات وعروض جديدة.الآن من الوعلان بعرض جديد مع خمس سنوات خدمة ،وخمس سنوات ضمان وأيضا ثلاث سنوات صيانة مجانية من الوعلان.والعرض مقدم بالأشتراك مع البنك الأهلي مع خصم خاص لعملاء الشراء النقدي.ويمكن التقسيط الآن مع 0% مقدم و 0% رسوم إدارية مع 0% رسوم تمويل.الآن بقسط شهري قيمته 1450 ريال سعودي فقط.ويمكنك معرفة ككافة تفاصيل العرض الجديد من جيلي الآن.

عروض جيلي السعودية

تقدم لنا الآن جيلي من شركة الوعلان التجارية بالمملكة العربية السعودية. عروض جديد ة على سيارات موديل 2022 مع خصومات والتقسيط بالتعاون مع مصرف الراجحي. ومن أكثر الموديلات الموجودة الآن عبر موقع جيلي الإلكتروني سيارات أوكافانجو ، والتي تتميز بفتحة سقف بانوراميا .و7 مقاعد مريحة من الجلد. مع وجود 6 وسائد هوائية ومجموعة شاملة لأنظمة السلامة.والآن تتواجد مميزات جديدة بمناسبة نهاية العام على سيارة أوكافانجو من جيلي الآن ولفترة محدودة ومن أهمها:

وجود 3 سنوات صيانة مجانية أو 60.000كم

أيضا هناك 5 سنوات ضمان او 150.000 كم

ومع التقسيط الآن ببميزات 0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

0% رسوم التمويل

قسط بقيمة 1450 ريال شهريا

تطبق شروط وأحكام البنك

الآن يمكنك معرفة كافة الشروط للحصول على السيارات الجديدة من جيلي بالموديلات المختلفة للعام 2022 . وذلك من خلال موقع جيلي الإلكتروني ، ويمكنكم الحصول على عرض أسعار فور التسجيل بالاسم ورقم الهاتف الجوال أو الإيميل الخاص بكم ، أيضاا بالنسبة إلى مصرف الراجحي فقد أضاف أحدث الخصومات الآن وهي كالتالي:

خصم 20% شهريا على 3 رحلات من تطبيق كريم مع بطاقات الراجحي انفينيت

خصم 10% على مطعم سهيل للمأكولات السعودية

أيضا الآن خصم 10% على مطعم سوهو كلوب

جديد خصم 10% على مطعم لوسين

مع بطاقات مصرف الراجحي الآن خصم يصل إلى 30% على منتجان نون

خصم 15% لدى مطعم أوفى لاونج من خلال الدفع ببطاقات الرجحي المصرفية

من خلال بطاقات الراجحي أحصل على خصم 12% عند الشراء من مساحات الأثاث

خصم 15% لدى مطعم أرمين من خلال بطاقات الراجحي المصرفية

خصم 15% لدي مطعم أوفى لاونج من خلال الدفع ببطاقات الراجحي المصرفية

قدمنا لكم الآن أحدث العروض الخاصة بسيارات جيلي من شركة الوعلان التجارية. وتقدم الآن عروض خاصة بالعام الجديد 2022 على ثلاث موديلات من سيارات جيلي أوكافانجو بمميزات قوية جدا. وأقل سعر للتقسيط الشهري بالتعاون مع مصرف الراجحي مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام. وتستمر العروض حتى شهر يناير 2022 بالمميزات المذكورة بالمقال . ويمكنك الحصول على عرض الأسعار من موقع جيلي من الوعلان كما ذكرنا لكم.