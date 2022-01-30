شوف لولو ماركت عروض الهواتف والالكترونيات من لولو هايبر ماركت lulu hypermarket

عروض لولو ماركت لنهاية الشهر على الهواتف الذكية والإلكترونيات من اكسسوارات الجوال والساعات الذكية بأقل الاسعار أمر يبحث عنه الكثير من المتسوقين. وتستمر عروض كرنفال نهاية الشهر من هايبر لولو من يوم 26 يناير وحتى الخامس من فبراير. تتنوع الماركات المعروضة ما بين هواتف شركة شاومي، سامسونج، أبل وغيرها العديد من العلامات التجارية. كما توجد إصدارات مختلفة من هواتف كل شركة لتوفير أكبر عدد من الخيارات للعملاء.

لولو ماركت

جوال شاومي ريدمي 9 ايه سعة 32 جيجا بايت، مقاس الشاشة 6.53 إنش رام 2 جيجا. كاميرا خلفية مقاس 13 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية مقاس 5 ميجا بكسل. يدعم شبكات الجيل الرابع ويعرض مقابل 329 ريال بدلا من 399 ريال.

احصل على خصم بقيمة 300 ريال عند اقتناء هاتف شاومي مي 11 لايت الجيل الخامس سعة 128 جيجا. احصل على هذا الهاتف مقابل 1199 ريال بدلا من 1499 ريال. يدعم شبكات الجيل الخامس من الجوالات.

اشتري هاتف لينوفو كي 14 مقابل 379 ريال. سعة الهاتف 32 جيجا، مقاس 6.52 بوصة يحتوي على رام 2 جيجا بايت وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 ميجا بكسل ودقة 2 ميجا بكسل.

عروض لولو

احصل على تكنو كامون 17 برو هاتف سعة 256 جيجا مقابل 1199 ريال. رام 8 جيجا مقاس الشاشة 6.78 بوصة. يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.

جوال تكنو بوفا 2 سعة 128 جيجا مقابل 829 ريال. 6 جيجا بايت رام، مقاس الشاشة 6.95 إنش يدعم شبكات الجيل الرابع. ويحتوي على كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا رباعية خلفية.

احصل على هاتف هونر 50 لايت سعة 128 جيجا بايت، نظام التشغيل أندرويد 11 ورام 8 جيجا. مقاس الشاشة 6.57 بوصة. يحتوي على كاميرا رباعية خلفية وكاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل.

مقابل 295 ريال فقط يمكنك شراء جوال نوكيا 8000 تي اية الجيل الرابع يحتوي كاميرا 2 ميجا بكسل، ورام 512 ميجا بايت.

lulu hypermarket

اشتري جوال هواوي واي 9 ايه سعة 128 جيجا بايت مقابل 999 ريال بدلاً من 1099 ريال واحصل على خصم مائتي ريال فضلاً عن هدية مجانية مع الجهاز. يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي على أربع كاميرات خلفية بدقة 64mp + 8mp+ 2mp + 2mp، كما توجد كاميرا أمامية 16 ميجا بكسل. يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع.