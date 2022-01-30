شوف أحدث عروض المنيع للأجهزة الكهربية وعروض القسائم الشرائية

عروض المنيع من العروض الهامة التي يبحث عنها آلاف السعوديين حيث تزداد رغبة السعوديين والوافدين في شراء الأجهزة الكهربية. فيبحث الجميع عن أكثر الأماكن التي يتوافر بها أكبر عدد من الماركات العالمية بالإضافة إلى خصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية. من بين الأجهزة المتوفرة داخل معارض المنيع المكانس الكهربية، الثلاجات، الفريزرات، الأفران، محضرات الطعام والخلاطات وغيرها الكثير من الأجهزة التي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال المعارض او عبر زيارة موقع المنيع الالكتروني على شبكة الانترنت.

عروض المنيع

احصل على نسبة خصم 39.34% على مكنسة فيليبس 1400 واط 1.1 لتر بسعر 218.99 ريال بدلاً من 361 ريال.

اشتري ثلاجة هام بابين استيل 16.4 قدم انفرتر واحصل على قسيمة شرائية عند شرائك بقيمة ألف ريال أو أكثر. نسبة الخصم على الثلاجة 30.56% وتعرض مقابل 2499 ريال بدلاً من 3598.99 ريال سعودي.

المنيع للأجهزة الكهربية

احصل على قسيمة شرائية عند الشراء بألف ريال أو أكثر ضمن عروض القسائم الشرائية المتوفرة من المنيع على بعض الأصناف المختارة، ويسري العرض من يوم 26 يناير وحتى الخامس من فبراير. وتسري القسيمة لعملية شراء واحدة ولا يتم إصدار قسائم أخرى لنفس الفاتورة في حالة استخدام القسيمة. وفي حالة إلغاء الفاتورة يتم إلغاء القسيمة أو خصم قيمتها.

اشتري فريزر هام أفقي 14.8 قدم أبيض اللون واحصل على نسبة خصم 33.37%. يعرض الفريزر مقابل 1798.99 ريال بدلاً من 2700 ريال، حيث تكون قيمة الخصم النقدي 901.01 ريال سعودي.

عصارة فواكه فيليبس قوة 900 واط مقابل 569 ريال بدلاً من 855.99 ريال.

المنيع