نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض المنيع للأجهزة الكهربية وعروض القسائم الشرائية في المقال التالي
عروض المنيع من العروض الهامة التي يبحث عنها آلاف السعوديين حيث تزداد رغبة السعوديين والوافدين في شراء الأجهزة الكهربية. فيبحث الجميع عن أكثر الأماكن التي يتوافر بها أكبر عدد من الماركات العالمية بالإضافة إلى خصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية. من بين الأجهزة المتوفرة داخل معارض المنيع المكانس الكهربية، الثلاجات، الفريزرات، الأفران، محضرات الطعام والخلاطات وغيرها الكثير من الأجهزة التي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال المعارض او عبر زيارة موقع المنيع الالكتروني على شبكة الانترنت.
عروض المنيع
- احصل على نسبة خصم 39.34% على مكنسة فيليبس 1400 واط 1.1 لتر بسعر 218.99 ريال بدلاً من 361 ريال.
- اشتري ثلاجة هام بابين استيل 16.4 قدم انفرتر واحصل على قسيمة شرائية عند شرائك بقيمة ألف ريال أو أكثر. نسبة الخصم على الثلاجة 30.56% وتعرض مقابل 2499 ريال بدلاً من 3598.99 ريال سعودي.
المنيع للأجهزة الكهربية
احصل على قسيمة شرائية عند الشراء بألف ريال أو أكثر ضمن عروض القسائم الشرائية المتوفرة من المنيع على بعض الأصناف المختارة، ويسري العرض من يوم 26 يناير وحتى الخامس من فبراير. وتسري القسيمة لعملية شراء واحدة ولا يتم إصدار قسائم أخرى لنفس الفاتورة في حالة استخدام القسيمة. وفي حالة إلغاء الفاتورة يتم إلغاء القسيمة أو خصم قيمتها.
- اشتري فريزر هام أفقي 14.8 قدم أبيض اللون واحصل على نسبة خصم 33.37%. يعرض الفريزر مقابل 1798.99 ريال بدلاً من 2700 ريال، حيث تكون قيمة الخصم النقدي 901.01 ريال سعودي.
- عصارة فواكه فيليبس قوة 900 واط مقابل 569 ريال بدلاً من 855.99 ريال.
المنيع
- احصل على خصم بقيمة خمسمائة ريال سعودي عند إثتناء مكيف اكسبير نقال 12000 وحدة بارد ريموت واي فاي، يعرض مقابل 1499.99 ريال بدلاً من 2000 ريال ونسبة الخصم 25%.
- غسالة ويرلبول أتوماتيك 10 ك فتحة أمامية باللون الفضي احصل عليها مقابل 3019 ريال بدلاً من 4025 ريال.
- اشتري شاشة سامسونج مقاس 55 بوصة سمارت ليد 4k مقابل 3298.99 ريال بدلاً من 4399 ريال. تصل قيمة الخصم إلى ألف ومائة ريال.
- فرن و 2 موقد اكسبير 60 لتر مانع الالتصاق مروحة شواية بسعر 480 ريال فقط بدلاً من 670 ريال.
- صانعة قهوة تركي فاكير 535 واط باللونين الأحمر والأسود احصل عليها بنسبة خصم 33.44%. ليكون سعرها داخل العرض 207 ريال بدلاً من 310.99 ريال.
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