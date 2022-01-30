شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلى 70 % على هذه المنتجات خلال شهر فبراير

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عروض بنده السعودية، هايبر بنده يعد من أقوى الأسواق المتميزة التي تتواجد بالسعودية، حيث أن السوق يعمل على خدمة عدة زبائن قد وصلت لمائة مليون وستون عميل تقريبًا أو أكثر من ذلك أما أن يكونوا في المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية، وأيضًا يعد هايبر بنده من القطاعات الهامة والضرورية التي تختص بمجال التجزئة، حيث أن الهايبر يشمل ولديه سجل قوي تجاري ورائع في عام 1978، وكذلك يعد الهايبر يختص بقطاع التجزئة التي تعد من أهم وأكبر القطاعات بالمملكة.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من الأسواق المتخصصة بقطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يكون لديه ويمتلك أكبر وأقوى المجموعات مع أروع الأعمال التي تتواجد بين كل المتاجر وهذا لإنشاء وتشيد شركة ناجحة وقوية وكبيرة متواجدة بين كل الشركات والمتاجر في المملكة العربية السعودية، أيضًا يتضمن الهايبر على أكبر المجموعات الكثيرة بين الشركات بأكملها في المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر لديه ويشمل مجموعات كبيرة بالمملكة، حتى قامت شركة بنده بتمهيد طريقها لإنشاء وتشييد تصورات إيجابية كثيرة.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده المحلي من النوع ستيفانا مقدار 100 * 2.5 جرام يكون بسعر 22.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 510 جرام من زبدة الفول السوداني الناعمة من النوع قودي يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 160 جرام مع 10 % زيادة من الشيبسي نوعه ليز عدد اثنان كيس يكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.20 ريال سعودي.
- 1.4 لتر من العصير نوعه اورجينال يكون بسعر 5.50 بدلًا من 6.50 ريال سعودي.
- 5 * 75 جرام من الشعيرية سريعة التحضير من النوع إندومي عدد اثنان كيس يكون سعرها 12.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- 750 جرام من ملح الطعام من النوع ساسا عدد ثلاثة قطع يكون سعرها 7.95 بدلًا من 11.25 ريال سعودي.
- 2.9 لتر من سائل الغسيل من النوع برسيل عدد اثنان حبة تكون بسعر 49.95 بدلًا من 69.90 ريال سعودي.
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