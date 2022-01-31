شوف خصومات كبري تصل حتى 33% من Saco على المكانس الكهربائية

ساكو Saco هي من أكبر الشركات في مجال التسويق بالمملكة العربية السعودية تأسست عام 1985، ويبلغ عدد معارض ساكو 27 معرضاً منتشرًا في اثنى عشر مدينة رئيسة، ولها ثلاث أفرع للبيع بالجملة في جدة، الرياض، الخبر، يدريها خمسة وسبعون موظفاً كما توفر لعملائها خدمات التوصيل والتركيب والتصليح. ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني أفضل العروض على المكانس الكهربائية بخصم يصل حتى 33%.

خصومات كبري تصل حتى 33% من Saco على المكانس الكهربائية

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