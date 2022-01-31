نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات كبري تصل حتى 33% من Saco على المكانس الكهربائية في المقال التالي
ساكو Saco هي من أكبر الشركات في مجال التسويق بالمملكة العربية السعودية تأسست عام 1985، ويبلغ عدد معارض ساكو 27 معرضاً منتشرًا في اثنى عشر مدينة رئيسة، ولها ثلاث أفرع للبيع بالجملة في جدة، الرياض، الخبر، يدريها خمسة وسبعون موظفاً كما توفر لعملائها خدمات التوصيل والتركيب والتصليح. ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني أفضل العروض على المكانس الكهربائية بخصم يصل حتى 33%.
خصومات كبري تصل حتى 33% من Saco على المكانس الكهربائية
وقدمنا لكم عروض أخرى مميزة مثل عروض على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل حتي 55%، وتقدم تشكيلات متنوعة من العروض الفريدة، ومتوفر أيضاً عروض خاصة على منتجات العناية الشخصية بخصم يصل إلى 55٪ وفي هذا المقال نقدم لكم عروض على المكانس الكهربائية بخصم يصل حتى 33%.
- مكنسة كهربائية ستانلس تيل، سعة 20 لتر، اللون فولاذ مقاوم للصدأ، تعمل لمدة 8 ساعات، تعمل بقوة 1800 واط، الجهد الكهربائي 220 فولت، تستخدم للتنظيف الجاف، تعمل بفلتر لسحب الأتربة والأتساخات، سعر القطعة 499.00 ريال بدلاً من 595.00 ريال، تقسط على ثلاث دفعات بدون رسوم 166.33 ريال.
- مكنسة كينوود محمولة للرطب والجفاف، متوفرة بلون فضي، سعة الخزان 0.5 لتر، ضمان سنتين، قوة البطارية 14 فولت، مميزاتها تنظف جميع الزوايا وتصل لأضيق الأماكن وأصعبها، خفيفة عند الحمل والأستخدام، سعر المكنسة 279.00 ريال بدلاً من 319.75 ريال، يمكن شرائها بالتقسيط على ثلاث دفعات 93.00 ريال.
- مكنسة عصا منزلقة من دايسون، تعمل لمدة عشرون دقيقة، تستغرق ثلاث ساعات ونصف كاملة لشحن البطارية، تعمل بقوة 18 قولت، بسعر 1449.00 ريال سعودي بدلاً من 1849.00 ريال سعودي، قسطيهل على ثلاث دفعات بدون رسوم 483.00 ريال.
- مكنسة كهربائية عامودي، كروسويف، بقوة 36 فولت للبطارية، سعة الخزان 0.82 لتر، لون المكنسة فضي، تعمل لمدة ثلاثون دقيقة، مدة شحن البطارية أربع ساعات، تنظف لاسلكي، تنظف جميع الأرضيات، متوفرة بخزان ثنائي سهل الأزالة، سعر القطعة 1449.00 ريال سعودي بدلاً من 2099.00 ريال سعودي، يقسط على ثلاث دفعات 499.66 ريال.
- مكنسة أسطوانية، سعة 30 لتر، تعمل للرطب والجفاف، ضمان سنتين، مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ وبلاستيك، تعمل بقوة 1400 واط، سعر الجهاز 449.00 ريال بدلاً من 529.00 ريال.
- ممسحة ومكنسة بخار، تقضي على 99.9٪ من الجراثيم والبكتيريا، طول السلك 7.5 متر، ضمان سنتين، متوفرة بلون أزرق، تعمل بقوة 1600 واط، سعة الخزان 0.4 لتر، بسعر 879.00 ريال بدلاً من 1199.00 ريال.
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