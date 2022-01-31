شوف بأسعار مميزة عروض اكسترا الأسبوعية Extra offers حتى نفاذ الكمية

بأسعار استثنائية أحدث عروض اكسترا Extra big offers Ksa في فروعهم بمدن المملكة العربية السعودية لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات من اليوم 30 يناير 2022، ومن خلال Extra online، حيث تتوفر لديهم كثير من السلع والمنتجات المميزة عالية الجودة، ومنها: أجهزة كهربائية، وإلكترونيات متنوعة، ومنظفات بأنواعها، وغيرها العديد من السلع المميزة الأخرى الضرورية لكل منزل وأسرة، كل هذه العروض وأكثر نعرضها لكم فقط من خلال موقع ثقفني بكل التفاصيل في هذه المقالة:

عروض اكسترا ماركت Extra market بفروع المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع المملكة العربية السعودية من اكسترا ماركت Extra market، ومن خلال Extra online كثير من الخصومات الحصرية، ومنها: خصم خاص على سعر غسالة سامسونج بالتعبئة الأمامية بسعة ٩ كيلو، وقوة ١٢٠٠ دورة باللون الفضي، وخصم آخر منهم على سعر غسالة التعبئة الأمامية من كاندي انفرتال Candy باللون الفحمي مع واي فاي، وحمولة ١٤ كيلو، وخصم آخر منهم على سعر غسالة توشيبا بالتعبئة العلوية بحمولة ١٥ كيلو انفرتال باللونين الأبيض والأسود.

خصومات اكسترا ماركت Extra market بجميع الفروع لفترة محدودة

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض إكسترا الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية، ومنها: خصم مميز على سعر غسالة ال جي بالتعبئة العلوية بسعة ١١ كيلو مع واي فاي باللون الأسود، وخصم آخر منهم على سعر هاير الغسالة الفوق أتوماتيك بحجم ١٠ كيلو، ذات ٨ برامج باللون الأبيض مع شاشة ال أي دي، وعرض آخر منهم على سعر غسالة التعبئة العلوية بسعة ١٤ كيلو وقفل ذاتي ضد الأطفال، وعشرة برامج مختلفة للتشغيل باللون الفضي، وخصم آخر على سعر غسالة كلاس برو بفتحة علوية اتوماتيك ١٢ كيلو باللون الأبيض.

خصومات إكسترا Extra Ksa حتى نفاذ الكميات

تتوفر كثير من الخصومات الأخرى على أسعار غسالة كلاس برو Class pro أتوماتيك بفتحة علوية بسعة ٩ كجم، باللون الابيض ٢٢٠ فولت، وخصم آخر على سعر ثلاجة ال جي ٢٠ قدم بمقبض خارجي وتبريد داخل الباب وشاشة ال اي دي باللمس بتوزيع متعدد للهواء باللون الفضي.