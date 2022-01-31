بكيس بيكنج بودر نضفي حوائط بيتك وخليها تلمع لمعان أسهل وصفه لغسل الحوائط

تنظيف الحوائط والجدران في المنزل تعتبر مهملة صعبة وثقيلة على كل ربة منزل ولكن في النهاية هذا أمر لا فرار منه، حيث كل سيدة تحب أن يكون منزلها بشكل نظيف ومرتب، ويوجد بعض الحوائط التي تكون باللون الفاتح مما يصعب تنظيفها عن الحوائط التي تكون لون غامق، لذا تهتم ربة المنزل بمعرفة طريقة بسيطة لتنظيف الحوائط جيداً ولكن دون أن يتأثر دهانها، ومن التالي سنطرح بعض الطرق المستخدمة في تنظيف الحوائط والجدران.

تنظيف حوائط المنزل

خليط بيكربونات الصوديوم والخل

يصلح تلك الخليط البقع الصعبة الموجودة على الحوائط:

المكونات :

: كوبين من الخل.

أربع ملاعق بيكربونات الصوديوم.

اثنين لتر من الماء.

طريقة التحضير:

نمزج بيكربونات الصوديوم مع الخل والماء جيداً.

نقوم بشراء ليفة مخصصة لتنظيف الحوائط ثم نضعها في الخليط ونقوم بدعك البقع على الحائط.

نقوم بجلب فوطة مبللة وفوطة جافة وبالفوطة المبللة نمسح الصابون وبالفوطة الجافة نجفف الحوائط.

خليط الخل مع صابون الأطباق

يناسب هذا الخليط الحوائط المتسخة بشدة:

المكونات:

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من صابون الأطباق السائل.

كمية وفيرة من الماء.

طريقة التحضير:

في طبق كبير نقوم بوضع الماء ثم نضيف فوقه الخل والصابون ونخلطهم سوياً.

بالليفة المخصصة للحوائط نضعها في الخليط ثم نقوم بفرك الحائط.

نقوم بتحضير فوطة نظيفة وفوطة مبللة، وباستخدام المبللة ننظف بقايا الصابون وبالفوطة الجافة نقوم بتجفيف الحائط.

أمور يجب معرفتها قبل غسيل الحوائط