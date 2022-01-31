شوف أخر فرصة للتوفير من أكسترا وخصومات تصل إلى 70% للأكسسورلت الكمبيوتر

أكسترا هي شركة سعودية تعمل بمجالات عديدة منها اللأسلكية، والأجهزة الكهربائية والجوالات، ومنتجات العناية بالشعر والجسم، تأسست عام 2003، وقامت بأثبات ذاتها وأتسعت في مجالها والعام الماضي 2021 وأتسع بمجالها حتى وصلت بأفتتاح سبعة وأربعون معرض داخل المملكة، واثنان وخمسون معرضاً في منطقة الخليج العربي. تسوق الآن بقسم الأجهزة الإلكترونية من خلال المتجر أو الموقع الخاص بأكسترا وتوفر للجميع أقوي العروض المبهر على أكسيورات الكمبيوتر أخر فرصة للتوفير بخصم يصل حتى 70% كما يمكن الشراء النقدي أو بالتقسيط من خلال تسهيل للتمويل.

أخر فرصة للتوفير من أكسترا وخصومات تصل إلى 70% للأكسسورلت الكمبيوتر

تروللى لافنتو شنطة لاب توب باك باك، متوفرة باللون الأسود، ضمان عامان، متوفرة بعجلات صغيرة وحمالة للكتف، حجم الحقيبة 15.6، متعددة الأستخدام، متوفرة بأشكال وتصاميم مختلفة، سعر الشنطة 169.00 ريال بدلاً من 328.00 ريال، وفر 159 ريال، واحصل على خصم 48.47%، مبلغ التقسيط 24 ريال لمدة 36 شهر.

ايديفاير، مكبرات صوت، مخرج بلوتوث، صنع في الصين، ضمان سنتين، سماعة بلوتوث، لا يقاوم الماء، زمن الأصلاح أذا حدث به أتلاف 15 يوم، الالتزام بضمان جودة الصيانة لمدة 30 يوم، يتميز بصغر الحجم، وفر 420 ريال عند شراء الجهاز، سعر الشراء 499.00 ريال بدلاً من 919.00 ريال، بخصم 45.7 ريال، أدفع 24 ريال لمدة 36 شهر.

مايكروسوفت، محمول USB، CL، مدخل شاشة، لون أسود، أستخدم وتوصيل سهل، مصنع قوي وعملي، الطول: 59.2 سم، صنع فالصين، ضمان عامين من المصنع، وفر 62 ريال عند الشراء، سعر الكابل 77.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال، أدفع 4 ريال على 36 شهر.

كانون طابعة سيلفي كيو أكس، ضمان عامان، متوفر بلون وردي، يحكم الطباعة من الجوال، طباعة صور، صناعة الصين، موصفات الجهاز الطول 10.22 سم، العرض: 14.33 سم، الارتفاع: 3.10 سم، الوزن: 0.44 كيلو، وفر 314 ريال، سعر الجهاز 424 ريال بدلاً من 738.00 ريال، يقسط بمبلغ 21 ريال على 36 شهر.

مايكروسوفت سيرفيس موبايل ماوس، لون أحمر، Bluetooth 4.2، ضمان عامان، مرفق معه بطارية، رفيع وخفيف، لا غنى عنه في أي وقت، أستخدام بدون سلك، يعمل على مجموعة متنوعة من الأسطح، %40.93 خصم، سعر الماوس 88.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال، وفر 61.00 ريال.