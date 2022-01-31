نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض حتى نصف السعر مع بنده داخل المملكة على كافة المنتجات في المقال التالي
عروض حتى نصف السعر مع بنده، يمكنك تحقيق أفضل استفادة من خصومات وتخفيضات سوبر ماركت هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية، عند زيارة أقرب فرع لهايبر بنده، قم الآن بالذهاب إلى أقرب فرع وزفر حتى نصف السعر، مع أسعار وتخفيضات مجنونة، واحصل على جميع احتياجاتك اليومية للأسرة والمنزل العصري، من منتجات غذائية وطبية ومنتجات العناية بالجسم وعلى اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة منها والطازجة، كما تعمل أسواق بنده على عمل يوم مخصص للمنتجات الطازجة، وهو ما يسمى بمهرجان الطازج، لا يفوتك ستجد فيه كل احتياجات مطبخك طازجة يوميا من بنده، تنتهي التخفيضات خلال هذا الأسبوع في نهاية يوم 29 جمادى الثاني 1443 هـ أو في حال نفاد الكمية.
عروض حتى نصف السعر مع بنده:
- احصل هلى كل ما تحتاج إليه في منزلك من هايبر بنده بأسعار تصل حتى نصف السعر، واحصل على عصير اورجنال (1.4 لتر)، سعر الحبة داخل العرض الذي يقدمه بنده هو 5.50 ريال سعودي، وسعر الحبة قبل العرض المقدم من هايبر بنده هو 6.50 ريال سعودي.
- اشتري عدد 2 حبة من بطاطس شيبس ليز وزن 160 جرام + 10% زيادة، سعرهم بعد التخفيض هو 10.95 ريال سعودي وهو سعر البيع الأساسي للعملاء بعد التخفيضات المقدمه من أسواق بنده، وبدلاً من السعر الأساسي قبل التخفيض وهو 14.20 ريال سعودي.
- أيضاً تستطيع شراء حبة من مشكل ديلوكس مملح باجة وزن 450 جرام. بسعر 50.25 ريال سعودي، وهو سعر المنتج الأصلي قبل الخصومات المتوفرة في هايبر بنده. وبعد ذلك قامت أسواق هايبر بنده بإدخال المنتج في العروض فأصبح سعرة، 37.95 ريال سعودي.
- كما أنه يمكنك شراء مكرونة لاموزينا وزن 500 جرام. من ضمن عروض هايبر بنده وهي 2 + 1 مجاناً. وبسعر البيع الأساسي وهو 23.85 ريال سعودي. وأما بالنسبة للسعر بعد الخصم فهو 14.95 ريال سعودي.
- وفر مع خصومات هايبر بنده على عدد 2 حبة من شعرية سريعة التحضير إندومي (5 × 75/80 جرام). بسعر البيع الأصلي لكافة عملاء سوبر ماركت هايبر بنده في السعودية قبل الخصم وهو 12.95 ريال سعودي. وبدلا من سعرها قبل التخفيض وهو 15.50 ريال سعودي وهو سعر البيع الأساسي لجميع العملاء قبل التخفيض.
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