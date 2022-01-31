طريقة الحفاظ على التمور وكيفية حفظ التمر بشكل صحيح

يعتبر التمر من أكثر أنواع الثمار المعروفة حول الوطن العربي ويتميز بمذاقه الشهي واللذيذ بالإضافة إلى احتوائه على العديد من العناصر والمركبات الهامة المفيدة لصحة الجسم ويقي الإنسان من الإصابة بالكثير من الأمراض، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي على طرق الحفاظ على التمر وأهم الفوائد الغذائية الموجودة فيه.

طرق الحفاظ على التمر

يوجد طريقتين تساعدك على الحفاظ على التمر سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة:

في المرحلة الأولى يتم عمل عملية التفريز للتمر وهي بوضعه داخل صينية كبيرة حتى يتم فرزه جيداً والتخلص من التمر الفاسد وإزالة الأوساخ و الشوائب الموجودة فيه حتى يتم تنظيفه بشكل جيد.

في الخطوة التالية بعد الانتهاء من تنظيف التمر يتم وضعه في الماء عن طريق المصفاة ويتم تقليب وهو شطفها بالماء جيداً للتخلص من الأتربة الموجود عليه بعد ذلك نبدأ بتجفيفه حيث يمكن استخدام المجفف الكهربائي أو يمكن وضعه تحت أشعة الشمس لمدة ساعتين أو أكثر حتى يجف جيداً.

في الخطوة التالية يتم التعبئة سيتم تجهيز عبوة مناسبة ويتم رصه بشكل منتظم مع أهمية أن تكون العبوة مصنوعة من النايلون حتى يتم الضغط عليه والتخلص من الهواء الموجود بداخلها بعد ذلك يتم غلق الأكياس جيدا ووضع ثقل فوقها حتى يتم الضغط عليها جيداً و وبالتالي تكون هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي تحافظ عليه من التلف لفترة زمنية حتى يتم استخدامهما مرة أخرى، وحتى يصل إلى درجة الجفاف بعد ذلك يتم تناوله.

أهم فوائد التمر

يوجد الكثير من الفوائد الصحية الموجودة في التمر منها يساعد على التخلص من الديدان الموجودة في المعدة عند تناوله في الصباح قبل وجبة الإفطار بشكل يومي بالإضافة إلى أنه يحافظ على الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية ويحتوي على نسبة كبيرة من المغنيسيوم.