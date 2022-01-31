شوف مجلة عروض كارفور الجبارة فبراير 2022 وخصومات تصل إلى 50%

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عمر شويل - جدة مجلة عروض كارفور فبراير 2022، بمناسبة استمرار الاحتفال بعيد ميلاده رقم 19، طرحت كارفور عرضاً جديد من عروضها الترويجية يحمل رقم العرض رقم 4، متضمناً خصومات ومفاجآت لا مثيل لها، وذلك بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لعملائها، حيث قامت بالاتفاق مع عدد البنوك من أجل استمتاع العملاء بالخصومات وفي ذات الوقت سداد قيمة المشتريات بالتقسيط بدون أية فوائد بنكية، يتم فرضها على الأقساط التي سوف يتم سدادها، وبذلك يكون العميل قد حصل على احتياجاته بأجود الأصناف وأرخص الأسعار.

مجلة عروض كارفور الجبارة فبراير 2022 وخصومات تصل إلى 50%:-

تعد كارفور واحدة من أفضل السلاسل التجارية العاملة داخل منذ ما يقرب من 20 عاما، بفضل السياسة التي اتبعها المالك الأصلي لتلك السلسلة التجارية رجل الأعمال الراحل الإماراتي ماجد الفطيم، حيث تعهد منذ انشاؤها على توفير احتياجات الأسرة المصرية والعربية بأجود الأصناف وأرخص الأسعار، وتكون ذلك في شكل عروض أسبوعية أو شهرية أو للاحتفال بمناسبة معينة ويمكن مشاهدة مجلة العرض الرابع بمناسبة عيد ميلاده ال 19 من خلال مجلة العروض التالية:-

ومن مشاهدة تلك المجلة ومتابعة اسعار المعروضات ونسبة الخصومات المفروضة على تلك المنتجات نجد أنها عروض قوية جداً، حيث تصل نسبة الخصم في بعض المنتجات المطروحة أكثر من 50%، وهي نسبة خصم كبيرة، حيث يتم الحصول على المنتج بنصف الثمن أو أقل من نصف الثمن قليلاً، مما يسمح بالحصول على السلعة بتوفير وتخفيضات كبيرة.

ويتضمن العرض الرابع من العروض أغلب احتياجات الأسرة المصرية من سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك، بالإضافة إلى منتجات البقالة مثل الأرز والجبن والألبان والمكرونة والسكر والزيت وغيرها من سلع البقالة، كذلك فيتضمن العرض أيضاً الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والبوتاجازات، والديب فريز، والشاشات بمختلف الأنواع والأحجام، والميكروويف، وغيرها من السلع الأخرى.

والهدف الأساسي من كل تلك المعروضات هو توفير احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات المصرية بأجود الأصناف وأرخص الأسعار، حيث أنه من الصعب بل ومن المستحيل أن يجد المواطن المصري احتياجاته من مختلف أنواع السلع بهذا الوفر والتخفيض، بالإضافة إلى ذلك سداد قيمتها بالتقسيط بدون أية فوائد بنكية.

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