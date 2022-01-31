شوف خصومات العثيم ماركت تصل إلى 50% لفترة محدودة بكافة فروع أسواق العثيم

لمدة يومان فقط الجمعة والسبت أقوى عروض العثيم ماركت Al othaim لفترة محدودة بجميع فروع العثيم المتشرة بالمملكة العربية السعودية تتوفر على مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية الضرورية لكل منزل وأسرة، حيث تتوفر كثير من الخصومات المتميزة على أسعار جميع السلع في كثير من الأقسام المختلفة، والتي تضم منتجات غذائية وغير غذائية من اليوم ولفترة محدودة ننقلها لكم عبر هذه المقالة من خلال موقع ثقفني لجديد العروض، وإليكم التفاصيل:

خصومات العثيم بجميع فروع أسواق العثيم في السعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتميزة بجميع فروع العثيم ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر شكولاتة جالكسي جواهر، وغيرها على سعر مسحب الدجاج العادي من أمريكانا Americana، وخصم آخر بالفروع على أسعار زيت ليزا العبوة البلاستيكية ٢،٩ لتر، وخصم آخر منهم على سعر بسكويت أولكر من تيمبو بالكاكاو، وغيرهم من خصومات على أسعار لحم العجل البلدي بدون عظم، وعلى سعر التمر السوبر من منيفي ا كجم، وعروض أخرى عديدة.

عروض العثيم ماركت اليوم وحتى نفاذ الكميات Al othaim

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية بفروع العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي منها: خصم خاص على سعر حلاوة جستنيه الشعر السادة، وخصم آخر منهم على سعر شكولاتة ام اند امز مينيز، وغيرهم على أسعار الفلفل الأصفر والأحمر، وتخفيض مميز منهم على سعر الباذنجان الأسود الرومي الوسط، وتنزيل منهم على سعر الكلمنتينا.

تخفيضات في الأسعار بأسواق العثيم Al othaim offers لفترة محدودة

تتوفر كثير من الخصومات الأخرى المتميزة على أسعار العديد من أجهزة المنزل الصغيرة، والأدوات المنزلية، وأدوات الطهي، ومنهم: خصم متميز على سعر قدر هوم أواي بالغطاء، وخصم آخر منهم على سعر طقم قدور نيو فلون ٨ حبة، وعرض آخر منهم على سعر طقم قدور رويال فورد ٨ حبة، وعلى سعر طقم أدوات المطبخ ١٢ حبة، كما توجد لديهم خصومات خاصة على أسعار مكنسة هومر الكهربائية، وخصم آخر منهم على سعر مكواة فيليبس الجافة، وغيرهم من منتجات.