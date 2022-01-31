نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تنزيلات تصل الى 50٪ حتى نهاية فبراير في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يقع المقر الأساسي الذي يختص بشركة بنده في المملكة العربية السعودية المتخصصة بمجال التجزئة، كما أنها تعد من إحدى المتاجر الخاصة في البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي تكون متواجدة في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من أكبر السلاسل في المتاجر، والتي يمكن وصولها إلى 200 فرع متواجدون في 44 مدينة.
عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70% تسوق قبل نهاية شهر يناير
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون حريصًا جدًا على أن يقدم عروضًا وخصومات قوية وأيضًا رائعة، حيث أن الهايبر يعمل على تقديم هذه العروض أما كانت كل يوم أو أخرى تكون كل أسبوع، كما أن كل عام نحو مائة وعشرون ألف زبون يقومون بزيارة متاجر بنده، حيث يتم توافر تقريبًا أربعة مراكز يكونوا متخصصين في التوزيعات الأساسية بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من الستيك السلمون النرويجي يكون 54.95 بدلًا من 84.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم البقري البرازيلي القليل الشحم يكون 25.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- فرشاة الأسنان من سيجنال تكون بسعر 20 ريال سعودي.
- سعر فرشاة الأسنان وايت ناو من كلوس أب تكون 15.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- فرشاة الأسنان الوسط فريش ثري دي أورال بي تكون بسعر 12.50 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- 250 مل غسول الفم من النوع كلوس أب يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- سعر 40 أو 50 جرام من الجمبري البحر يكون 20.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- 30 مل من سيروم الإشراقة الفورية مع فيتامين سي يكون بسعر 35.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- سعر الحبة من قناع المنديل المركز مع خلاصة الغارنية يكون 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- غسول كلين آند كلير الخاص بتقشير الوجه اليومي حجم 150 مل يكون بسعر 19.95 ريال سعودي.
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