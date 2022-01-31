نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو على مستلزمات المنزل والأجهزة الكهربائية حتى 19 فبراير saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بداية السنة في ساكو السعودية الأن بأسعار موفرة، فالأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى عدد كبير من مستلزمات المنزل الأساسية في عروض ساكو لشهر يناير وحتى 19 فبراير، ويمكنكم التمتع بهذه العروض عند زيارة فروع ساكو بالمملكة، أو يمكنكم التسوق من المنزل عبر موقع ساكو اون لاين واستلام المنتجات مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل، ومزايا أخرى مثل تقسيط المنتجات وخصومات حصرية لا تجدونها إلا في ساكو السعودية.

عروض ساكو على مستلزمات المنزل

عروض ساكو لهذا الشهر تضم أكثر المستلزمات المنزلية استخدامًا سواء كانت أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية، ومن بينها ماكينة تنظيف بالضغط من كارشر الموفرة للمياه حتى 80%، يمكنك من خلالها تنظيف الأسطح في أسرع وقت مع ضمان نظافتها وإزالة البقع بسهولة دون أن يظل أثرها، ومن المنتجات المتاحة في العروض مكنسة فيليبس اللاسلكية 2×1 بقوة 25.2 فولت، كما يمكنها العمل لعدة ساعات نظرًا لاحتوائها على بطارية قوية.

مكنسة لاسلكية من فيبليبس بسعر 1449 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

ماكينة تنظيف كارشر بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 825 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو

توفر لكم ساكو كرسي استرخاء يدوي بخامة بوليستر ناعمة، ويتوافر الكرسي بمقاس 94x92x100سم، وأهم ما يميزه هو الظهر المبطن بحيث يضمن لكم الراحة، وبشكلِ عام يأتي الكرسي بتصميم عصري ليلائم ديكور المنزل الحديث وباللون الرمادي.

كرسي استرخاء ساكو بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

مكانس كهربائية ساكو

مكنسة كهربائية يدوية سعة 0.8 لتر وقوة 100 واط، مع إمكانية إعادة الشحن، متاحة في ساكو بخصم هائل إلى سعرها، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المكانس من بينها مكنسة كارشر، ومكنسة بيسيل لتنظيف السجاد بأكثر من خاصية مثل التنظيف السريع، التنظيف العميق، إزالة البقع.

مكنسة كهربائية 1800 واط من فيليبس بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 479.75 ريال سعودي.

جهاز تنظيف بالبخار من بلاك اند ديكر، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي.

ساكو عروض

إليكم تخفيضات ساكو على أدوات ومستلزمات النظافة، من بينها منتجات مخصصة لأماكن محددة بحيث تكون آمنة مثل منظف المطبخ الذي صنع بتركيبة آمنة للاستخدام وكذلك تعمل بسهولة دون الحاجة إلى فرك أماكن البقع في المطبخ، كما توجد أنواع مخصصة للأفران الغاز وأنواع أخرى للسجاد والأرضيات.