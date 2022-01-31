شوف عروض جرير على الجوال والشاشات والابتوب خلال شهر فبراير تصل الى 60 ٪

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عروض جرير السعودية، تكون مكتبة جرير من إحدى المكاتب التي لها دورًا مهمًا في قيامها بتقديم وعرض الخصومات الرائعة والكبيرة مع العروض القوية والمذهلة بها، حيث أن هذه المكتبة تكون متخصصة في البيع لكافة السلع والمستلزمات التي يرغب بها ويتطلبها كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة نهاية عام 2021 وبدأ سنة أخرى جديدة وهي 2022، كما أن تلك العروض والخصومات التي تقدم عن طريق مكتبة جرير تكون متواجد ومتوفر بها كل متطلبات المواطنين والأفراد اليوم الموافق الخامس والعشرون من شهر يناير من سنة 2022.
عروض جرير على اللاب توب والشاشات والجوال تصل ل 70% أقوى عروض السعودية
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تعتبر مكتبة رائدة متواجدة بالسوق المركزي وأيضًا السوق المالي، كما أن تلك المكتبة يكون متوافر ومتواجد بها كل متطلبات الزبائن التي يريدونها ويحتجونها في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافر أيضًا في مكتبة جرير كل المنتجات والسلع الخاصة بالمدارس والمكاتب، كما تستطيع مكتبة جرير توفير كل الألعاب والأشياء التي يحتاجها ويريدها الأطفال بأكملهم مع تواجد الآثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على هاتف من النوع فيفو اكس 60 برو حجم 256 جيجا بايت 12 جي رام من الجيل الخامس باللون الأزرق الشيمر يكون بسعر 2699 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- شاشة الألعاب المنحنية من النوع بينكيو حجم 35 بوصة جي تي جي باللون الرمادي سعرها يكون 2749 بدلًا من 3249 ريال سعودي.
- سماعات الرأس التي تخص الألعاب من هاير اكس كلاود ستينجر كور الخاصة لبلاستيشن 5 وبلاستيشن 4 اللاسلكية تدعم يو اس بي للشحن مع الميكروفون الدوار تكون بسعر 419 ريال سعودي.
- السماعة الخاصة بالرأس للألعاب من النوع تيرتل بيتش اير فورس ريكون 50 بي السلكية مع منفذ الصوت 3.5 مم باللون الأسود سعرها يكون 159 ريال سعودي.
- شاشة الألعاب من النوع ام اس اي 241 جي اوبتكس حجم 23.8 بوصة بدقة 1080 بكسل باللون الفضي والأسود تكون بسعر 899 بدلًا من 1319 ريال سعودي.
- سماعة الأذن الداخلية من بوز ساوند سبورت مع البلوتوث تدعم يو اس بي للشحن تكون بسعر 769 ريال سعودي.
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