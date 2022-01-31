انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة التجارة السعودية تصدر قرارا باعتماد اسم القهوة السعودية بدلاً من القهوة العربية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

أصدرت وزارة التجارة قرارا باعتماد اسم القهوة السعودية رسميًا بدلاً من القهوة العربية، على أن تسرى هذه التسمية وصف المنتج وقائمة المنتجات لدى كافة المطاعم والمقاهي والمحامص والأسواق في المملكة، مع التحذير من استخدام اسم القهوة السعودية كاسم تجاري أو علامة تجارية عقب إطلاق مبادرة عام القهوة السعودية 2022.

وأكد الأستاذ تامر الفرشوطي نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف عضو مجلس السياحة والثقافة ومجلس الأعمال السعودي الصيني على حسابة توتير تم اعتماد اسم القهوة السعودية بدلاً من مسمى القهوة العربية في تسمية ووصف المنتج وقائمة المنتجات لدى كافة المطاعم والمقاهي والمحامص ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

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وعلق رواد التواصل الاجتماعي على الخبر بين مؤيد وآخر معارض، حيث علقت إحدى نشطات توتير قائلة فعلاً القهوة السعودية تختلف اختلاف جذري عن أي قهوة عربية طريقتها ومكوناتها حتى في طريقة تقديمها.

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كما وضحت إحدى رواد التواصل الاجتماعي السعودي أن القهوة السعودية قد تم وصف طريقة إعدادها منذ 138 سنة تقريبا من قبل الرحالة يوليوس أويتنج في كتابه رحلة داخل الجزيرة العربية عام 1883 م.

ومن المعارضين للتسمية، نشرت ناشطة سعودية تغريده “طيب سؤال يقرقع في مخيلتي كنت لما أروح كوفي أقول واحد قهوه عربي الآن إيش أقول واحد قهوه سعودي؟

إحصائيات عن القهوة في السعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة من أكثر 10 دول استهلاكًا للقهوة في العالم. ونستورد سنويا 18 ألف طن من البن و72% من واردات البن من أثيوبيا.

وأضافت الوزارة أن فنجان القهوة في المملكة يختلف سعرة حسب المواد المضافة إليه حيث يتراوح سعرة بين 8 إلى 30 ريال سعودي، ونعكس ذلك على انتشار المقاهي والكافيات فوصل عددها 30 ألف، وتقدم مليون فنجان قهوة يوميا لعملائها حسبما ذكرت وزارة التجارة السعودية

والجدير بالذكر أن للقهوة السعودية لها مذاق خاص لا يضاهى، وقد ارتبطت القهوة السعودية منذ عشرات السنين في موروث الثقافي والاجتماعية بجلسات السمر وما يدور فيها من حكايات وأشعار، بل أنها كانت ذات زمن محرك لاقتصاديات بعض مناطق المملكة. حيث زادت نسبة ارتفاع زراعة أشجار البن إلى 400 ألف شجرة في عام 2021 مقارنة 150 ألف شجرة في 2017 وكانت الزيادة في ثلاث مناطق جازان والباحة وعسير.

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