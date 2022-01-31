نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لأول سحب بجائزة 100.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مسابقة الحلم رسميًا انطلاق النسخة الجديدة من المسابقة للعام الجاري 2022 بجوائز هي الأكبر على الإطلاق، مع بدء الاشتراك في أول سحب خلال الفترة المقبلة على جائزة 100 ألف دولار أمريكي، على أن يتم السحب من خلال برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي، مع الالتزام بضوابط وشروط المسابقة الأساسية للاشتراك، في الوقت الذي تقرر فيه استبعاد جميع أقارب العاملين في المسابقة حتى الدرجة الرابعة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

ونذكر بطرق الاشتراك في مسابقة الحلم المختلفة والتي تتمثل في:

1- الاشتراك من خلال خدمة الرسائل:

ويتطلب ذلك إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve إلى الرقم المرادف لدولتك، ثم الإجابة بشكل صحيح على أسئلة المسابقة التي تصلك عبر رقم جوالك الذي تواصلت من خلاله لتأكيد المشاركة ودخول السحوبات المقبلة.

2- الاشتراك بالاتصال الهاتفي:

كما يُمكن الاشتراك أيضًا في المسابقة من خلال خدمة الاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لدولتك أو الاتصال بالرقم الدولي الموحد في حالة عدم وجود اسم دولتك بين أرقام الدول الموجودة في جدول أرقام الاتصالات، ثم الإجابة أيضًا بشكل صحيح على الأسئلة.

3- الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني:

أما عن الطريقة الثالثة للاشتراك في المسابقة، فيتطلب الأمر تسجيل البيانات المطلوبة عبر الموقع الرسمي للمسابقة على الإنترنت، وكتابة رقم الجوال والاسم واسم الدولة ثم الضغط على إرسال أو موافق.

4- الاشتراك عبر تطبيق حلم:

أما رابع طرق الاشتراك والأخيرة فتتمثل في المشاركة من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على جوالك، ثم البدء في الاشتراك من خلال تسجيل رقم الموبايل وباقي البيانات المطلوب تسجيلها، ثم الموافق أو إرسال الاشتراك.

مع الأخذ في الاعتبار أنه السحب على جائزة المسابقة تتم بنظام القرعة العشوائية التي تتم على الهواء مباشرة، على أن يتم التواصل مع الفائز هاتفيًا من أجل تهنئته والحصول على كافة البيانات الشخصية الخاصة بك لتسليم جائزته في وقت لاحق.