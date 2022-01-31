شوف مهرجان عروض لولو هايبر ماركت لنهاية الشهر للأجهزة الكهربائية

مهرجان عروض نهاية الشهر من لولو هايبر ماركت الأسبوعية على مجموعة هائلة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإكسسوارات الجوالات، بالإضافة إلى عروض جبارة على أجهزة المطبخ المختلفة والمتعددة وجميع هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع لولو هايبر ماركت السعودية والمنتشرة في المنطقة الشرقية، هذا بالإضافة إلى إمكانية الشراء بالتقسيط بسعر البيع وبدون أي فوائد إضافية لجميع العملاء اللذين يقومون بشراء منتجات تتجاوز قيمتها ال 1000 ريال سعودي، في حالة الشراء من البطاقة الائتمانية، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض لولو هذا الأسبوع للأجهزة المنزلية المتنوعة.

مهرجان عروض لولو هايبر ماركت نهاية الشهر:

بيكو ثلاجة 514 لتر متوفرة باللون الفضي بسعر 2,399 ريال سعودي بدلاً من 3,899 ريال.

تيفال شواية لحم كهربائية بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال.

أقوى العروض سوبر جنرال فرن ميكرويف كهربائي سعة 42 لتر بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

كينود شواية كهربائية الشواء الصحي بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 369 ريال.

بلاك آند ديكر ماكينة صنع القهوة، تكفي لعمل 10 فناجين مره واحده بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

محضرة المطبخ من كينود بالإضافة إلى عجانة، قوة 1000 واط بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

سوبر جنرال 3*1 خلاط يدوي قوة 600 واط بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

عرض أيكون قلاية هوائية سعة 3,5 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

فرن ميكرويف مع شواية من كينود سعة 20 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

محضرة الارز من أيكون سعة واحد لتر بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 88 ريال.

عروض أجهزة المطبخ الثقيلة المتنوعة:

توشيبا ثلاجة مقاس 21,82 قدم بسعر 4,399 ريال سعودي بدلاً من 5.399 ريال.

ال جي ثلاجة مقاس 13,5 قدم بسعر 3,699 ريال سعودي بدلاً من 5,499 ريال.

وأقوى العروض على ال جي غسالة صحون مزودة ب 5 برامج للغسيل والتعقيم بسعر 4,199 ريال سعودي بدلاً من 6,099 ريال.