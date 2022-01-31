شوف عروض اكسترا اليوم خصم من 30 وحتي 55% ولمدة 6أيام أقوى عروض السعودية اليوم

عروض اكسترا اليوم، شركة اكسترا تعد من الشركات التي تختص في البيع لكل الإلكترونيات التي تقوم شركة اكتسرا بتوفيرها بسعر رائع ومناسبًا مع كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية إلى أن يقوم بالحصول والاستحواذ على كافة ما يرغبون ويريدون به أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وأيضًا المنزلية، حيث أن تلك الشركة تكون من إحدى الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزي والمالي بالسعودية، وذلك قد تم حدوثه بنهاية شهر ديسمبر من عام 2018.

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عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا من ضمن الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في القيام بتقديم ومنح أقوى الخصومات الكبيرة مع أروع العروض المذهلة التي تكون شركة اكسترا متميزة بها، كما أن تلك الشركة قد قامت بعرض ومنح هذه العروض المذهلة والرائعة وأكبر الخصومات القوية عن طريق شركة اكسترا إلى أن تتواجد بسعر يتناسب ومتلائم مع كل شخص بالمملكة العربية السعودية، وأيضً فإن تلك الشركة تختص في القيام ببيع كل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية عن طريق التجزئة ومعها الأجهزة المنزلية مع الأدوات.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على ميت باد من النوع هواوي 11 حجم 10.95 بوصة باللون الرمادي مع القلم سعره يكون 1899 بدلًا من 2399 ريال سعودي.

خصومات اكسترا تابلت من النوع الكاتيل ميني 2 بحجم 7 بوصة سعة 32 جيجا بايت باللون البرتقالي مع الغطاء الأصفر سعره يكون 359 بدلًا من 379 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا سعر التليفزيون من النوع سوني حجم 49 بوصة الذكي فائق الدقة يكون 3299 بدلًا من 3499 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية