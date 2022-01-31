شوف عروض ساكو إلكترونيات ومستلزمات منزلية بخصومات كبيرة saco offers

يعرض موقع ساكو آلاف الأصناف من الأجهزة الإلكترونية والتجهيزات المنزلية. ويبحث الآلاف عن أجدد عروض ساكو على الغسالات والمسابح وأجهزة اللاب توب وغيرها. يتميز موقع ساكو بتوفر آلاف السلع التي لا غنى عنها في أي منزل. ويمكن للعملاء شراء ما يحتاجون إليه من المنتجات سواء بالدفع المسبق أو بالتقسيط، كما أن الاستلام يتم عن طريق أحد الفروع أو عبر التوصيل المنزلي عند الطلب من الموقع الالكتروني.

عروض ساكو

خصم يصل إلى خمسين بالمائة على أنواع مختلرة من الهواتف الذكية من ساكو يمكن لراغبي تجديد وشراء الجوالات الاستفادة من هذه العروض المتاحة لفترة محدودة.

عرض على جهاز سامسونج جالكسي اس 10 بلس سعة 128 جيجا بسعر 2099 ريال بدلاً من 3949 ريال. احصل على خصم بقيمة 1850 ريال سعودي. يدعم شريحتين من شرائح هايبريد من نوع نانو، يعمل ببصمة الاصبع، نظام التشغيل بالهاتف أندرويد في 9.0 بي أي أي. دقة الكاميرا الأمامية 10 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل، بينما دقة الكاميرا الخلفية 16 + 12+ 12 ميجا بيكسل. رام 8 جيجا بايت ويحتوي رقاقة من نوع ايكسينوس 9820.

احصل على خصم بقيمة ستمائة ريال عند طلب أيفون 11 سعة 256 جيجابايت، سعر الهاتف داخل العرض 3299 ريال بدلاً من 3899 ريال.

اشتري هاتف أيفون 11 برو سعة 64 جيجا بايت مقابل 3299 ريال بدلاً من 3779 ريال لتكون قيمة الخصم 480 ريال.

جوال لينوفو أي 6 نوت 6.09 سعة 32 جيجا 13 ملي أمبير متاح مقابل 209 ريال بدلاً من 415 ريال.

أيفون أكس أر 64 جيجا بسعر 2149 ريال بدلاً من 2519 ريال.

تخفيضات موقع ساكو

مكنسة كهربائية بدون كيس 2.5 لتر قوة 2200 واط بسعر 559 ريال بدلاً من 599 ريال.

منظف بخار كارشر 1900 واط مقابل 799 ريال بدلاً من 899 ريال.

مكواة تجفيف تيفال 1200 واط 220 فولت غير لاصقة 1.8 متر بسعر 89 ريال بدلاً من 109.75 ريال.

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مكواة بخار2600 واط مثلاية بالملابس احصل عليها مقابل 299 ريال بدلاً من 394.25 ريال.

قلاية هوائية رقمية 1.4 كيلو جرام قوة 2200 وات مقابل 1099 ريال بدلاً من 1569 ريال.

غلاية سعة 1.7 لتر 2200 واط من المعدن فيليبس بسعر 129 ريال بدلاً من 197 ريال.

ساكو

خصم حتى 25% على دفايات الفحم احصل على موقد 44 مقابل 1299 ريال بدلاً من 1399 ريال.

اشتري موقد بتصميم حجري 1800/900 واط 220-240 فولت بسعر 2299 ريال بدلاً من 2599 ريال.