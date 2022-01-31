شوف خصومات خاصة تصل إلى نصف الثمن من عروض اكسترا Extra market على الأجهزة المنزلية والآثاث

بأسعار تصل إلى نصف الثمن نقدم لكم اليوم أحدث عروض اكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية المنزلية الكبيرة، وخصومات أخرى منهم على أسعار الآثاث المنزلي الراقي، وخصم آخر منهم على أسعار باقي الأدوات المنزلية، والعديد من التخفيضات المميزة الأخرى على أسعار جميع أنواع Home appliancs، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم أقوى عروض إكسترا Extra offers لهذا الأسبوع من خلال موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية اليوم وغداً

نستعرض مع حضراتكم باقي عروض إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تضم: خصومات خاصة على أسعار البوتجاز المميز من ماركة جنرال إليكتريك بموقد كهربائي بحجم 30 بوصة، 4 عيون وعين للتسخين باللون الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر مابي البوتجاز بموقد كهربائي مصنوع من السيراميك بخمسة عيون باللون الأسود المصنوع من ستانليس ستيل، وخصم آخر منهم على سعر بتوجاز إل جي الفرن الكهربائي، وأربعة مواقد من السيراميك باللون الأسود مع منطقة تسخين بسعو 6.3 قدم مكعب مع لوحة تحكم فولاذية.

خصومات خاصة من إكسترا ماركت حتى نفاذ الكميات Extra

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي خصومات إكسترا ماركت، ومن بينهم: خصم مميز على سعر بتوجاز لاجيرمانيا الأمريكي La germane مع موقد غاز بخمس عيون مع فرن غاز، وخصم آخر منهم على سعر بتوجاز لاجرمانيا فوتورا بموقد غاز 5 شعلات غاز مصنوع من الستانليس ستيل، وغيره على سعر بوتوجاز الغاز من جليم 5 عيون مصنوع من الستانليس ستيل، وخصم آخر منهم على سعر بتوجاز لاجيرمانيا بفرن وشواية غاز، 5 عيون مصنوع من الستانليس ستيل، وخصم آخر منهم على سعر بتوجاز جيبسون مع موقد غاز أمان غاز 5 عيون مصنوع من الستانليس ستيل.

خصومات خاصة من هايبر إكسترا Extra ماركت لفترة محدودة

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية اليوم بكافة فروع إكسترا ماركت المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، والتي من بينها: خصم خاص على سعر حامل التلفيزيون المميز من براتيك 55 بوصة، و70 بوصة باللون الأسود بأربع قواعد خشبيه، وعرض آخر منهم على سعر براتيك حامل التلفزيون.