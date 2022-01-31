شوف أقوى عروض لولو هايبر الحصرية لمدة ثلاث أيام على مختلف الأجهزة بأسعار مذهلة لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر الجبارة والحصرية على مختلف الأجهزة لمدة ثلاث أيام بأسعار خيالية. ففي هذا العرض الحصري والضخم نقدم لكم أشهر الماركات العالمية على الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب وكذلك أجهزة الأيفون المميزة، ولا نسى أيضا الأجهزة الكهربائية والمنزلية. كما يتوافر لديهم ميزة التسوق الآن والدفع لاحقا، وخدمة التقسيط تتميز بأنها بنفس سعر الاش لا تفوت العرض.

أقوى عروض لولو هايبر الحصرية لمدة ثلاث أيام على الهواتف والأيفون بأسعار مذهلة

تقدم لولو أهم وأقوى عروضها الحصرية على أجهزة الأيفون والهواتف بتخفيضات مذهلة العرض يستمر لمدة ثلاث أيام فقط.

احصل على خصم 550 ريال على جهاز أيفون 12، من الجيل الخامس يعمل بنظام التشغيل أي أو أس 14 IOS، ويحتوي على كاميرا واحدة أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، ووكاميرتين في الخلف بدقة 12+12 ميجا بكسل. . كما يحتوي على كاميرا عشوائية بسعة 4 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وشاشة بمقاس 6.1 بوصة.

اشتري هاتف سامسونج جالكسي أية 12، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، ويعمل بنظام أندرويد 10، ومعالج أوكتا كور. كما يتميز الجوال باحتوائه على أربع كاميرات في الخلف بدقة وضوح عالية 2+2+5+48 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل. أما سعة الرام للهاتف 4 جيجا بايت، وتخزين داخلي بسعة 64 جيجا بايت. فقط بسعر 599 ريال، واحصل على 40 ريال استرداد نقدي.

تخفيضات لولو الحصرية على أجهزة اللاب توب والأكسسوارات