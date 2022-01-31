شوف هايبر لولو أقوى الخصومات من لولو ماركت على الشاشات والأدوات المنزلية

يعرض هايبر لولو هذا الأسبوع العديد من الأجهزة المنزلية الكهربية والإلكترونيات، كما يقدم تخفيضات كبيرة على شاشات التلفزيون الذكي بأقل الأسعار. وحرضا من لولو ماركت على تقديم الأفضل لعملائه فإن العروض تشمل عدة علامات تجارية شهيرة في مجال الالكترونيات وكذلك في مجال الأجهزة الكهربية وأدوات المطبخ. تبدأ العروض من يوم 26 يناير وتستمر حتى يوم الخامس من فبراير. وتعد هذه التخفيضات فرصة كبيرة لكافة المتسوقين من المقيمين وابناء الشعب السعودي، وتتوفر العروض في كافة فروع لولو هايبر ماركت الموجودة في المملكة.

عروض هايبر لولو

يقدم لولو ماركت باقة متنوعة من الخصومات على الأجهزة المنزلية من محضرات الطعام والثلاجات والمكاوي وغيرها.

محضرة المطبخ كينوود عجانة بقوة ألف واط مقابل 799 ريال بدلاً من 999 ريال.

بلاك أند ديكر ماكينة صنع القهوة 10 فناجين بسعر 129 ريال بدلاً من 169 ريال.

احصل على سوبر جنرال 3 في 1 خلاط يدوي قوة 600 واط مقابل 89 ريال بدلاًُ من 129 ريال.

اشتري كاوية البخار براون 1900 واط بسعر 139 ريال بدلاً من 169 ريال.

كاوية بخار تيفال مقابل 139 ريال بدلاً من 209 ريال.

احصل على خلاط مولينكس 700 واط بسعر 249 ريال بدلاً من 349 ريال.

عروض لولو

ثلاجة توشيبا 21.82 قدم بسعر 4399 ريال بدلاً من 5299 ريال بخصم نقدي قدره تسعمائة ريال سعودي.

احصل على ثلاجة إل جي 13.5 قدم بسعر 3699 ريال بدلاً من 5499 ريال واستفد بخصم قدره ألف وثمانمائة ريال.

عرض على غسالة صحون إل جي 5 برامج مع توصيل مجاني مقابل 4199 ريال بدلاً من 6099 ريال.

اشتري من لولو موقد وفرن غاز جيبسون 5 عيون مقاس 50 × 90 بسعر 1609 ريال بدلاً من 1899 ريال.

غسالة صحون ميديا 7 برامج مقابل 1249 ريال بدلاً من 1499 ريال.

مكنسة عمودية بيسيل فرشاة قوية لتنظيف عميث وازالة الأتربة بسعر 879 ريال بدلاً من 1299 ريال.

lulu hypermarket

عرض على شاشة ايكون الذكية عالية الوضوح ليد مقاس 70 بوصة بسعر 2699 ريال بدلاً من 4399 ريال بخصم قدره ألف وسبعمائة ريال سعودي.

احصل على شاشة ايكون الذكية اتش دي كامل ليد 50 بوصة مقابل 1349 ريال بدلاً من 1999 ريال.