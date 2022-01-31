شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 10 أيام خصم من 20 وحتي 65 % ألحق أقوي الخصومات

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عروض العثيم الاثنين، شركة العثيم تعد من إحدى الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها أيضًا تعتبر من ضمن أكبر وأقوى السلاسل المتواجدة في ثاني مرتبة في السوق المركزي من ناحية المبيعات بعد هايبر بندة الذي يتبع إلى مجموعات صافولا، حيث أنها صنفت في مجلة فوربس الأمريكية في عام 2016 الذي تتواجد بالترتيب مائة وتسعة بأنها تعتبر من أقوى القوائم من ضمن مائتي شركة يتم توزيعهم في العالم العربية وأيضًا في المرتبة رقم خمسون من أكبر القوائم.
عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ ولمدة 10 أيام
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم من إحدى الأسواق التي تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعمل على تقديم خصومات وعروض قوية ومذهلة جدًا أثناء هذا الشهر، حيث أن السوق يقوم بتوفير الكثير من المنتجات والمستلزمات التي يستهلكها الكثير من الأفراد ويحتاج العديد منهم، مع توافر عدة منتجات ومستحضرات ثانية.
تخفيضات العثيم الأخيرة
- تنزيلات العثيم على سعر الكيلو جرام من الخيار الطازج يكون 2.95 بدلًا من 4.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده سعر الكيلو جرام من الزيتون اليسا الأسود يكون 12.95 بدلًا من 21.80 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده لحم العجل البلدي دون عظام مقدار كيلوجرام يكون بسعر 39.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الحبحب يكون بسعر 1.50 بدلًا من 2.75 ريال سعودي.
- سعر ميكرويف السيف حجم 20 لتر يكون 199 بدلًا من 294.62 ريال سعودي.
- سعر قلاية السيف الصحية حجم 9 لتر يكون 329 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- غلاية الماء من النوع نيكاي سعرها يكون 29 بدلًا من 75.85 ريال سعودي.
- 1 * 1000 جرام من الدجاج المجمد نوعه ساديا يكون بسعر 123.50 بدلًا من 148 ريال سعودي.
- 2 * 1.5 لتر من من الزيت دوار الشمس سعره يكون 24.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
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