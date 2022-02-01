نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي ATM بدون بطاقة في المقال التالي
ازاي تسحب فلوس بدون كارت من اي ماكينة يعد من أكثر التساؤلات التي يتم طرحها من قبل الكثير من الأشخاص عبر مواقع البحث، وردا على هذا التساؤل نذكر هنا أن طريقة السحب تكون من خلال المحفظة الإلكترونية، حيث أصبحت من أكثر وسائل الدفع المنتشرة بشكل كبير في تلك الفترة، ومن خلال مقالنا اليوم سنعرض لكم كيفية سحب الأموال بدون كارت.
ازاي تسحب فلوس بدون كارت من اي ماكينة
كما ذكرنا منذ قليل أن المحفظة الإلكترونية أصبحت من أكثر الوسائل المستخدمة في الدفع بشكل عام، كما أنه يعد عبارة عن تطبيق يتم استخدامه في مختلف المعاملات المالية في الفترة الأخيرة، وذلك لما تتمتع به من سهولة وأمان في التعامل، ويتم من خلالها دفع الكثير من الفواتير ومن الممكن أيضًا أن تقوم بالسحب أو الإيداع للأموال من خلال المحفظة الإلكترونية بسهولة شديدة وفي وقت قياسي.
خطوات سحب الأموال بدون بطاقة
كما ذكرنا أنه يتم ذلك من خلال المحفظة الإلكترونية، ولكن لابد في البداية من تفعيل هذه المحفظة الإلكترونية، ويتم السحب من خلال الخطوات التالية:
- يتم تفعيل المحفظة في المقام الأول ثم يقوم العميل بالنقر على أيقونة سحب نقدي.
- في الخطوة التالية يتم اختيار قيمة المبلغ الذي تود في سحبه من حسابك في المحفظة الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم كتابة الرقم السري الخاص بمحفظتك، وعلى الفور يتم إعطاء رمز الأمان.
- من خلال ماكينة الصرف يقوم العميل بالضغط على أيقونة خدمات نقدية بدون بطاقة، ومنها يتم اختيار الخدمات الخاصة بالمحفظة الإلكترونية.
- ثم يقوم العميل بالنقر على سحب نقدي، ومن ثم كتابة الرقم السري.
- في النهاية يقوم العميل بكتابة المبلغ الذي يود في سحبه من حسابه في المحفظة الإلكترونية.
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