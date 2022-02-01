شوف وفر حتى نص الثمن مع بنده وأقوى العروض المختارة على الأجهزة المنزلية

تقدم بنده وهايبر بنده أقوي العرض بنص الثمن وتشمل جميع الأقسام بفروعها داخل وخارج المملكة وتقدم عروض الأجهزة الكهربائيه بخصومات رائعة وتقدم خدمة التوصيل المجاني والتركيب عند شراء أجهزة التلفزيون من فرع بنده، كما توفر بهايبر بنده الأجهزة الكهربائيه المطبخية، وأواني وأدوات المطبخ أيضاً بأسعار هائلة، يسري العرض من يوم الأربعاء المرافق 26 يناير 2022 وحتى الثلاثاء المرافق 1 فبراير وحتى نفاذ الكمية بجميع الفروع.

وفر حتى نص الثمن مع بنده وأقوى العروض المختارة على الأجهزة المنزلية

متوفر فقط في هايبر بنده تلفزيون سكاي SKYWORTH، وورث جوجل، سمارت، 55 بوصة، سعر الجهاز 1799.00 ريال بدلاً من 2799.00 ريال، وفر 1000 ريال، ويقدم الهايبر خدمة التوصيل والتركيب مجاناً للعميل.

تلفزيون دورا Dora، سمارت، 58 بوصة، سعر الجهاز 1699.00 ريال بدلاً من 2599.00 ريال، وفر 900.00 ريال عند الشراء، متوفر خدمة التوصيل والتركيب مجاناً.

تلفزيون TCL، سمارت، 50 بوصة، بسعر 1599.00 ريال بدلاً من 2299.00 ريال، وفر 700.00 ريال، التركيب والتوصيل مجاناً.

تلفزيون إمبيكس جلوريا، سمارت، 55 بوصة، بسعر 1399.00 ريال بدلاً من 2199.00 ريال، وفري 800.00 ريال.

جهاز أندرويد للتلفزيون مي، بسعر 169.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال، وفر 30.00 ريال.

متوفر فقط في هايبر بنده طقم قدور متنوع من كوركماز تومبك، 9 قطع Gala، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 494.00 ريال. وفر 195.00 ريال.

طقم قدور متنوع من كوركماز تومبك، 9 قطع Alfa، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 540.00 ريال, وفر 241.00 ريال.

طقم قدور متنوع من كوركماز تومبك، 9 قطع Bianca، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 574.00 ريال، وفر 275.00 ريال.

طقم قدور متنوع من كوركماز تومبك، 9 قطع Tombik، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 591.00 ريال، وفر 292.00 ريال.

طقم قدور تيمبو مقاس ( 18، 22، 26، 30 ) بسعر 569.00 ريال بدلاً من 879.00 ريال، وفر 310 ريال.

قدر مع غطاء نيو تيمبو مقاس 26، بسعر 129.00 ريال بدلاً من 215.00 ريال، وفر 85.00 ريال.

قدر مع غطاء نيو تيمبو مقاس 28، بسعر 139.00 ريال بدلاً من 230.00 ريال، وفر 91.00 ريال.