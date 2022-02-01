نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الجديدة على الشاشات الذكية والجوالات وتخفيضات شهر فبراير في المقال التالي
عروض جرير السعودية لشهر فبراير 2022، من الموضوعات التي يتم السؤال عليها بشكل متكرر هي عروض مكتبات جرير وذلك لأن jarir bookstore مكتبة جرير أقدم عروض بشكل متتالي على مدار الشهر، وتجميع العروض الخاصة جرير عروض مميزة للغاية، وهناك تخفيضات على كافة العروض بداية من الأدوات والمستلزمات المدرسية إلى الأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، وخلال هذا الموضوع سيكون الحديث عن عروض جرير لشهر يناير.
عروض جرير اليوم على أجهزة اللابتوب والحواسيب المحمولة وتخفيضات مزلزلة على أشهر العلامات التجارية المعروفة
عدد فروع مكتبة جرير في مدينة الرياض
مكتبات جرير السعودية منذ إنشائها وهي عبارة عن فرع صغير في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وكانت خاصه بيع المستلزمات المدرسية ولكن الآن تم التوسع فيها و تطور وأصبح لها فروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ولها حوالي 15 فرع في مدينة الرياض متفرقة في مناطق مختلفة وجميع هذه الفروع كل فترة تقوم بعمل مجموعة من العروض على المنتجات الخاصة بها ويوجد بها العديد من المميزات مثل جودة المنتجات وهذا ما يجعلها لدى عديد كبير من الأشخاص.
عروض جرير اليوم بالسعودية مع نهاية شهر يناير عروض الشتاء
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض بشكل أسبوعي وعروض هذا الأسبوع تتضمن لهذه المنتجات التالية:
- تخفيضات جرير شاشة نوعها ال جي حجم 65 بوصة لون اسود بسعر 5,799 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سامسونج شاشة بحجم 70 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هاير شاشة حجمها 65 بوصه سعرها 2499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سكاي وورث شاشة حجمها 70 بوصة بسعر 3000 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هُونر 50 المميز جوال سعته 256 جيجابايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات سامسونج جالكسي E51 سعته 128 جيجابايت بسعر 807 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير جوال سامسونج جالكسي S 21 ألترا سعة 256 جيجابايت بسعر 3869 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سامسونج جالكسي زد فيليب 3 سعة 256 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف سامسونج جالكسي S10 بلس بسعر 4190 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون أبل ايفون 12 ، سعة 256 جيجابايت، لونه ابيض، سعره 3119 ريال سعودي.
- جرير ايفون 11 برو وعرض جهاز ايفون 11 برو سعة 256 جيجابايت، لونه ذهبي سعره 4383 ريال سعودي.
- ايفون ١٢ جرير وجوال ايفون 12 برو بسعة 512 جيجابايت، لونه الأزرق المحيط سعره 4369 ريال سعودي.
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