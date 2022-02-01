شوف خصومات كبرى تصل لـ60% على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية الآن

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية، عروض اكسترا من أهم المميزات التي تتمتع بها اكسترا حيث حرصت على أن توفر إلى عملائها مع نهاية كل أسبوع مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الغسالات والثلاجات والشاشات فكل ما تحتاجون إليه ستجدونه لدى اكسترا، فتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى العروض المتوفرة من اكسترا على مختلف الأجهزة.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

توفر اكسترا مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأنواع من الثلاجات التي من بينها كلًا من التالي:

تحتوي العرض على ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم متوفرة باللون الفضي.

يوافر العرض ثلاجة كلاس برو ثلاجة 12 قدم مانع التجمد متوفرة باللون الأبيض.

ثلاجة كلاس برو 18.2 قدم بخار متوفرة باللون الأبيض.

يشمل العرض على ثلاجة كلاس برو 3.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الأبيض.

ثلاجة كلاس برو 3.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الأسود.

ثلاجة كلاس برو 3.2 قدم باب واحد متوفر باللون الفضي.

يقدم العرض ثلاجة كلاس برو هاير ثلاجة باب جانب باب 17.8 قجم مع 504 لتر متوفرة باللون الرمادي.

عروض اكسترا السعودية على غسالات الملابس

من الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا كلًا من التالي: