نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم مع بداية شهر شباط وخصومات قوية على الحلويات الطازجة والمعلبة والمنتجات الغذائية في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، هايبر العثيم ماركت من أهم المراكز التجارية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتابع لصاحبه عبد الله العثيم وقد قام بإنشاء في مدينة الرياض ومنذ تم إنشاء وخلال كل أسبوع يقوم بعمل مجموعة من العروض المميزة للغاية والتي تجعل معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون هذه العروض ويفضلونه هايبر العثيم كثيراً وموضوع اليوم عن عروض أسواق عبدالله العثيم.
عروض العثيم الترويجية بالسعودية لشهر شباط وخصومات إضافية تزامنا مع مهرجان التسوق
عدد فروع هايبر العثيم مول في المملكة العربية السعودية
هايبر العثيم تم تأسيسه من خلال مدير وهو عبد الله صالح العثيم والمقر الرئيسي منه في مدينة الرياض ويوجد عدد كبير من الفروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وعدد الفروع الموجودة داخل المملكة تكون أكثر من 183 فرع ما بين مدن المملكة ويفضل المقيمين في المملكة العربية السعودية هايبر العثيم كثيراً وذلك لما يقدمه من عروض متميزة للغاية.
عروض العثيم اليوم الاثنين
يقبل من هايبر العثيم مجموعة من العروض بشكل متكرر بكل بشكل أسبوعي وهذا الأسبوع يوجد مجموعة من المنتجات تتمثل فيما يأتي:
- تخفيضات العثيم زيت هالي دوار الشمس حجم 1.5 بسعر 15.50 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية قشطه هالي 4 حبات بسعر 7.50 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم عسل هالي زهور 500 جرام بسعر 11.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين عسل بورام أكاسيا سعر الحبه 21.50 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم شاي بريتش انجليزي كيس 100 حبه بسعر 8.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم مشروم فيكتو كامل 3 حبات بسعر 11.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم فيكتور شوفان ابيض 3 حبات بسعر .11.50 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب شيكولاته هالي بندق وكاكاو سعر الحبه 7.50 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم كريم كراميل ها لي سعر الربطة 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده مياه هالي سعر الكرتونة 11.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم 2 حبة فراولة لاتينا مجمد وزن 1 كيلو جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه 3 حبات بازلاء خضراء فورتكس مع الجزر بسعر 9.95 ريال سعودي.
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