شوف عروض مكتبات جرير Garir store بخصم يصل إلى 55% عبر عروض جرير الأسبوعية لفترة محدودة

خصومات مميزة جديدة بكل فروع مكتبات جرير المنتشرة بمدن المملكة العربية السعودية، وعبر جرير أونلاين Garir online، والتي من بينها كثير من الإلكترونيات الحديثة لكل راغبي إقتناء كل ما هو جديد في عالم الإلكترونيات، كما تقدم مكتبات جرير خصومات خاصة بجميع أقسامها على كل أنواع الأجهزة المنزلية الكبيرة، وأجهزة المطبخ الصغيرة، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار الأجهزة الكهربائية الصغيرة، وغيرهم من منتجات مميزة أخرى، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض الأسبوع الأول من شهر فبراير عبر موقع ثقفني.

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تتوفر بكافة فروع مكتبات جرير العديد من الخصومات الحصرية المميزة، والتي من بينهم: خصم مميز على سعر لوجيتيك H3 سماعة الرأس اللاسيلكية Usb مع ميكروفون باللون الأسود، وخصم آخر منهم على سعر سماعة الأذن الداخلية من الماركة المميزة سوني Sony مع منفذ صوت باللون الأبيض وخصم يصل إلى نصف الثمن، كما بالفروع تنزيلات أخرى منهم على أسعار سينايزر Mx 365 سماعة الأذن الداخلية اللاسيلكية مع منفذ صوت باللون الأبيض.

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تتوفر أيضاً بفروع مكتبات جرير الكثير من الخصومات المميزة، والتي منها: خصم خاص على سعر سماعة الأذن اللاسيلكية من سوني Sony MDR-E9LP مع منفذ صوت، وغيرها العديد من سماعات الأذن من ماركة سوني المميزة، وخصم آخر بالفروع على أسعار مايكروسوفت سكابليت كومفورت لوحة المفاتيح مع الفارة اللاسيلكية متوافقة مع الكمبيوتر المحمول lAPTOP الحديث بأعلى التقنيات الحديثة، وخصم آخر منهم على سعر لوحة المفاتيح من لوجيتيك MK120 اللاسيلكية، وعرض آخر منهم على سعر لوحة المفاتيح من لوجيتيك MK330 بخصم مميز، وعروض آخرى.

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تتوفر بفروع المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار الكثير من المنتجات المختلفة بالمملكة العربية السعودية، والتي من بينها: خصم خاص على سعر لوحة المفاتيح مع الفارة من mICROSOFT2000 بتردد 2.4 جيجاهرتز، وعرض آخر منهم على سعر لوجيتيك K120 لوحة المفاتيح السلكية.