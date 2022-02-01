شوف عروض لولو الأسبوعية بخصومات تصل إلى 58% لفترة محدودة Lulu big offers من مجلة لولو

خصومات حصرية متنوعة بداخل فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، والتي تضم كثير من المنتجات من مختلف الأقسام، والذي يجعلها المقصد الأول من الزوار المقيمين والوافدين للمملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك أيضاً لإنتشار فروعها، فيوجد أكثر من فرع في كل مدينة، وكلهم لديهم نفس نظام البيع بالتجزئة، ولكن بسعر الجملة، حيث يقدم العديد من المنتجات محلية الصنع والمستوردة بأفضل الأسعار والخامات، وجميعاً ذات الصلاحية الجديدة، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة أحدث العروض الحصرية على معظم النتجات، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المميزة بجميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية، والتي من بينها: خصم خاص على سعر عبوات غسيل اليدين المتنوع باللافندر من لولو بحجم 4 لتر، وخصم آخر منهم على سعر لولو منظف الجو المتنوع 300 ملل، وعرض آخر منهم على سعر مطهر لولو Lulu، وكذلك يوجد خصم مميز على سعر لولو سائل اليدين لغسيل الصحون.

خصومات لولو هايبر ماركت الحصرية بأسعار متميزة لفترة محدودة

تتوفر كثير من الخصومات المتميزه بجميع فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market الحصرية المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومن بينها: خصم خاص على سعر لولو الأرز التايلندي المسلوق بحجم 5 كيلو، وعرض آخر منهم على سعر لولو حليب البودرة، ولولو كيك الشكولاتة المميز المذاق، كما لديهم عرض آخر على سعر لولو عبوات زيت دوار الشمس بحجم 5 كيلو، وغيرهم على سعر لولو التابيوكا المجمدة بحجم الكيلو، وخصم آخر منهم على سعر لولو بطاطس ستيك هاوس المقلية بالحجم الاقتصادي 5 كجم، وخصم آخر منهم على سعر لولو خبز الباراتا الهندي.

عروض مميزة أخرى من عروض لولو الأسبوعية Lulu offers

تتوفر العديد من الخصومات الحصرية عبر عروض لولو ماركت الأسبوعية، ومنها: خصم خاص على سعر لولو اللحم البقري المجمد بالعظم، وخصم آخر منهم على سعر سكين بليد صابون كوجيك جلونا، وخصم آخر منهم على سعر زن الصابون السائل لليدين.