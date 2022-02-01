شوف أقوى عروض ساكو من مهرجان ساكو السنوي بخصم يصل إلى 50% على معظم المنتجات لفترة محدودة

تتوفر لدى ساكو هايبر ماركت Saco hyper market العديد من الخصومات الحصرية على أسعار منتجات كثيرة ضرورية تهم كل ربة منزل، وكل عروسة مقبلة على تجهيز شقتها، حيث تتوفر بفروعهم المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية كثير من مختلف السلع والمنتجات في جميع الأقسام، فلديهم إلكترونيات، مفروشات، آثاث منزل، وآثاث للحدائق والأسطح، كما لديهم نجيلة إصطناعية، ومختلف أنواع العدد، وبويات، وإكسسوارات منزل، وكل ما هو جديد وييسر الحياه في المنزل من الإختراعات المستحدثة، كل هذه المنتجات تتوفر لديهم بأيعار مميزة، وسوف نعرض لحضراتكم قائمة بالعروض الأسبوعية في الماركت عبر موقع ثقفني.

عروض ساكو هايبر ماركت من كتالوج ساكو الأسبوعي Saco offers

تتوفر بفروع ساكو هايبر ماركت Saco Ksa كثير من الخصومات الحصرية المميزة، والتي منها: خصم خاص على سعر الوسادة المائية من Mediflow، وغيره على سعر طقم مناشف المطبخ من الألياف الدقيقة من Kitchen works، وعرض آخر منهم على سعر الوسادة القاسية بحجم كوين من Micasa، وتنزيل آخر منهم على سعر الوسادة الفيبر العادية بعدة أحجام مختلفة.

تنزيلات حصرية بكافة فروع ساكو ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية

تتوفر كثير من التخفيضات الحصرية بجميع فروع ساكو ماركت Saco market المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم مميز على سعر بطانية السرير المزدوجة المنقوشة من سوفت الطبيعية من ماركة كانجارو، وخصم آخر منهم على سعر بطانية بوجهين من Reve، وخصم آخر منهم على سعر البطانية الصوف، وخصم آخر منهم على سعر طقم اللحاف المكون من 3 قطع، وخصم آخر منهم على سعر لحاف مايكرووفاير من توين، وخصم آخر منهم على سعر طقم اللحاف المكون من 5 قطع المزدوج من جاكار جالكسي.

خصومات حصرية من ساكو ماركت Saco market big offers

توجد تنزيلات أخرى مميزة على أسعار رف الطبقات 5، وعرض آخر منهم على سعر مجموعة رفوف الزاوية 2 قطعة مثبتة بالحائط، وخصم آخر منهم على سعر طقم الأرفف العالقة المكونة من قطعتين المعلقة بالحائط، وخصومات أخرى عديدة.