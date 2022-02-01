شوف مواصفات وسعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بالسعودية

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عمر شويل - جدة مواصفات وسعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022،تعد سيارة تويوتا لاندكروزر واحدة من أفضل أنواع السيارات التي حصلت على مكانة كبيرة ومتميزة بين جميع السيارات الرياضية، فحققت هذه السيارة نسبة مبيعات عالية للغاية في جميع الأسواق سواء كانت عالمية أو عربية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص سيارة لاندكروزر كروس 2022.

مواصفات السيارة تويوتا لاندكروزر كروس 2022:

يصل طول السيارة إلى 5145 مم بينما عرضها يصل إلى 1980 مم إما بالنسبة لارتفاعها فهو 1890 مم، توفر السيارة بطول قاعدة عجلات يصل إلى 2850 مم ويصل وزنها الكلي إلى 3230كيلو جرام.

كما تتوفر السيارة مع محرك يعمل بستة أسطوانات وتصل سعته إلى 3500 سي سي، كما أنه يعمل على توليد قوة حصانية تصل إلى 409 حصان مع قوة عزم دوران تصل إلى 3500 كيلو جرام، تتوفر السيارة أيضًا بناقل يعمل يشكل أوتوماتيكي كما أنها تتوفر بنظام دفع كلي بالإضافة إلى أنه يتوافر من هذه السيارة جنوط رياضي أكثر تميز يعمل بقياس 22 بوصة.

أهم مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر كرزس هذا العام:

اتسمت السيارة بالكثير من المميزات التي بفضلها استطاعت السيارة أن تكون رقم واحد بين كافة السيارات ومن بين تلك المميزات أنها تعمل بالكثير من الأجهزة والأنظمة الحديثة فهي تعمل على دعم نظامي كلًا من APPLE CARPAY، android ويعتبر هذان النظامين من أهم الأنظمة التي تكون كفاءة عالية للسيارة.

تتوفر السيارة مع نظام هواء قوي للغاية ويمكن أن يصل إلى كافة أجزاء السيارة يوجد في السيارة أيضًا شاشة تعمل باللمس ويصل حجم تلك الشاشة إلى 12 بوصة كما أنها متعددة الاستخدام.

يوفر في السيارة منفذ خاص باليو اس بي كما أنه يتوفر بها مشغل سي دي مع الراديو.

يتوفر لدى السيارة الكثير من الأنظمة الحديثة التي تزيد من كفاءتها ومن بينها نظام خاص لمراقبة ضغط الهواء في العجلات بالإضافة إلى نظام اي بي سي من أجل الثبات الإلكتروني.

تتوفر السيارة بمساحة ضيقة للغاية وذلك في كلًا من الصف الثاني والصف الثالث كما أنها من السيارات التي تأخذ كمية كبيرة من الوقود.