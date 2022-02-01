نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سوبر ماركت هايبر بنده يقدم أفضل التخفيضات داخل المملكة في المقال التالي
سوبر ماركت هايبر بنده يقدم أفضل التخفيضات داخل المملكة وخارجها وفي كافه فروع هايبر بنده في جميع أنحاء العالم، وذلك نتيجة لما تقدمه أسواق بنده من جودة في المنتجات وخدماتها المميزة وذلك أيضاً نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها أسواق هايبر بنده في مجال البيع بالتجزئة، وبالنظر إلى هذه الخبرة نجد أن هايبر بنده يعمل على تقديم أفضل خدمه للعملاء مع تقديم منتجات ممتازة وعالية الجودة، وبأسعار ممتازة قد تصل إلى نصف السعر الأساسي للمنتج قبل البيع، كل ذلك بشهادة جميع عملاء هايبر بنده، كما تقدم أسواق بنده خصومات أسبوعية وعروض بنده لهذا الاسبوع غير، تنتهي عروض هذا الأسبوع اليوم في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وغداً بمشيئة الله تبدأ عروض أسبوعية جديدة.
سوبر ماركت هايبر بنده:
- خصومات على شوربة شعرية سريعة التحضير إندومي (5 × 70/75 جرام)، عدد 2 حبة مقدمه من هايبر بنده بسعر البيع الأساسي للعملاء قبل التخفيضات وهو 14.50 ريال سعودي، وأما السعر الأساسي بعد الخصم فهو 10.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده على حبة واحدة مزيج من زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون بيتوتي. حجم (500 مل)، سعر الحبة بعد التخفيض الذي يقدمه هايبر بنده هو 11.95 ريال سعودي. وبدلا من السعر الأصلي للحبة قبل التخفيض وهو 18.95 ريال سعودي.
- واحصل على عدد كبير من الخصومات عند الشراء من أسواق بنده. عرض على أرز بنجابي تاج محل وزن الحبة 10 كيلو، بسعر 92.95 ريال سعودي. وهو السعر الذي قامت أسواق بنده بوضعه قبل الخصومات. ولكن قامت أسواق هايبر بنده بتسعير الحبة بسعر آخر وهو سعر المنتج داخل العرض فأصبح السعر الأساسي للبيع هو 70.95 ريال سعودي.
- يضمن لك هايبر بنده أقل سعر داخل المملكة عند الحصول على عدد 3 حبات من ملح طعام ساسا وزن 750 جرام. فسوف تحصل عليها بسعر 7.95 ريال سعودي. وهو سعر البيع للمنتج بعد الخصم وأما السعر الذي تم وضعه قبل الخصم هو 11.25 ريال سعودي.
- أيضا يمكنك شراء العبوة الترويجية. من هايبر بنده على عبوة كاتشب الطماطم وهي عبارة عن عبوة ضاغطة ليبيز (2 × 760 جرام) + 20% خصم. وسعر العبوة بالريال سعودي هو 22.95 وهو السعر قبل الخصم. والسعر بعد الخصم فقد قدرتة أسواق هايبر بنده بأن يكون 19.95 ريال سعودي.
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