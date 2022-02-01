نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة تدوير زيت القلي المستعمل لن ترمي الزيت هتكسبي دهب بمشروع مربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت القلي المستخدم، شراء الزيت المستعمل مبادرة وطنية، قامت وزارة البيئة بالإعلان عن مبادرة جديدة من نوعها تحت رعاية مؤسسة تجديد، المهتمة بأمور الطاقة المتجددة، والمرخصة من قبل وزارة الصحة والبيئة، وهي لحث المواطنين على عدم التخلص من زيت الطهي المستعمل بعد القلي لإنتاجه.

إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

كيفية التخلص من الزيوت المستعملة

المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعرض خلالها شراء زيت القلي المستعمل، وهذا حسب ما أوضحت أنه من أجل حماية البيئة ومواردها، والمساهمة في الحصول على النفع من الزيت المستخدم بطرق صحية، وعدم تلويث البيئة.

وفرت الحملة إمكانية التسجيل من خلال البوابة الخاصة بها، حيث سيتم إعادة التواصل مع المشاركين، وتعريفهم بالطريقة الصحيحة لتعبئة الزيت وبيعه.

لقد تم توضيح بعض التفاصيل الخاصة بالمبادرة، مثل نشر وزارة التموين والتجارة الداخلية خبر عن زيادة سعر توريد زيوت التموين من 20 جنيه إلى 25 جنيه في مصر، وهذه الزيادة جاءت على إثر زيادة ارتفاع مصاريف عملية الإنتاج.

كيفية تجميع الزيت المستعمل

تشرح مبادرة Green Pan على بوابتها الرئيسية طريقة جمع الزيت المستعمل وتعبئته بصورة سليمة، على سبيل المثال، يتم ترك الزيت الساخن حتى يبرد بعد الاستعمال، قم بتصفية الزيت من أي شوائب، ثم قم بإحضار قمع ليتم نقله إلى زجاجة من البلاستيك.

تستطيع التواصل مع جرين بأن من خلال الاتصال بهم على رقم 19481، حيث يمكن البدء من خلال تجميع وبيع 5 لترات، كما يمكن التسجيل على موقعها الإلكتروني كما وضحت نشرة المبادرة أنها تهدف إلى توجيه ربات المنازل، وأصحاب المطاعم، إلى كيفية الاستفادة من جمع الزيوت المستعملة واستبدالها بزيت جديد.

حيث يتم الحصول على زجاجة زيت جديدة سعة 1.75 لتر لكل 5 لترات من الزيت المستعمل من شركة معروفة لتصنيع الزيت، كما يمكن أن نستفيد من 100 جنيه مقابل بيع 25 لتر من الزيت المستعمل.