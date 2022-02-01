شوف خصومات وتخفيضات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل

عروض وخصومات اكسترا بالسعودية مستمرة دائما وبقوة حيث يعد الأكثر انتشاراً ومبيعاً على الإطلاق بداخل المملكة، ويتميز بوجود له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية وله فروع متعددة في الدول العربية أيضاً، والأسعار بداخله متفاوتة لتناسب جميع العملاء حيث يسعي دائما لإرضاء العملاء والحفاظ على الشعبية العريقة وتاريخه المرموق.

عروض اكسترا على جميع الأجهزة الكهربائية:

يتواجد بداخل العرض العديد من الأجهزة الكهربائية التي تعد أساسية وضرورية في كل منزل وبخصومات هائلة تصل ل 50٪، كثلاجة هاير 17.8 قدم لعشاق التميز، وثلاجة كلاس برو 21قدم، وثلاجة سامسونج 22.9 قدم، ومتاح بالعرض أيضاً غسالات بأحدث الماركات كغسالة دايو بخصم 37.5٪، وغسالة إل جي تعتبر الأكثر مبيعاً وانتشاراً، وغسالة هاير متاحة بخصم يصل إلى 27.51٪ والعديد من الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية الضرورية فالمطبخ:

خصم يصل إلى 26.68٪ على مقلاة بدون زيت مقدمة من شركة فيليبس سعة 1.4 كيلو متوفرة باللون الأسود والنحاسي سعرها قبل العرض 1499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1099 ريال سعودي، لعمل البطاطس المقرمشة بدون زيت بطريقة صحية.

تخفيض على غلاية مياة مقدمة من شركة فيليبس سعة 1.7لتر، زجاجي شفاف يتمتع بخصم يصل إلى 13.1٪، لعمل المشروبات الساخنة في بضع قليل سعره قبل الخصم 229 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح السعر 199 ريال سعودي.

متوفر بالعرض ماكينة لإعداد القهوة بكل أنواعها اسبريسو، وكابتشينو، ولاتيه، مقدمة من شركة ديلونجي بخصم يصل إلى 17.51٪ سعرها قبل الخصم 1199 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح السعر 989 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا على الثلاجات: