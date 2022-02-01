الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من جميع دول العالم لربح مليون دولار مع مصطفي الآغا

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، تعتبر مسابقة الحلم من أكثر الكلمات البحثية التي يتم البحث عنها علي محرك جوجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك مع اقتراب الاعلان عن صاحب الجايزة الكبري والتي تقدر بملايين الدولارات من أجل تحقيق حلم شخص واحد، وفي هذا السياق نستعرض معكم ونوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، وأرقام الاشتراك في المسابقة مع الاعلامي مصطفي الآغا عبر قناة ام بي سي.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وفي الموسم الجديد لـ”مسابقة الحلم” يتم الاشتراك مع الاعلامي مصطفي الآغا عن طريق التطبيق الخاص بالبرنامج علي متجر جوجل بلاي، إلي جانب وجود مجموعة من الأرقام المتوفرة لكي يتمكن المتقدم من التقديم علي المسابقة والمشاركة في الحلم، والذي يعتبر فرصة العمر لتحقيق كافه الأمنيات، وذلك عن طريق رسالة نصية بسيطة والاجابة علي اسئلة المشاركة في البرنامج، ليعلن في الحلقة الأخيرة عن صاحب الجائزة وهي علي النحو التالي,

الجائزة الأولى 150 ألف دولار.

والجائزة الثانية 100 ألف دولار.

الجائزة الثالثة بيت الأحلام في اليونان.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وفي السياق ذاته عبر الأرقام التالية يمكن الاشتراك سريعاً في برنامج صدي الملاعب مع الاعلامي الشهير مصطفي الآغا من أجل المشاركة في مسابقة الحلم حصرياً من جميع دول العالم، عن طريق ارسال رسالة نصية علي الارقام الآتية بسهولة ويسر.