شوف عروض جرير اليوم علي الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 70 ٪

عروض جرير السعودية، تكون مكتبة جرير من إحدى المكاتب الكبيرة وأيضًا القوية بالمملكة العربية السعودية، حتى وصل العدد الخاص بالفروع بها حوالي تسعة وثلاثون فرعًا في الكثير من الأماكن المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما يعمل في المكتبة نحو ألف ومائتان شخصًا من مختلف الجنسيات، حيث أن أول فرع يخص المكتبة كانت بدايته في عام 1979 في محل يكون بالحجم الصغير الذي يكون مختصًا في بيع الكتب وكذلك المجلات والأدوات القرطاسية والمدرسية المتواجدة في شارع المتنبي في الرياض.

عروض جرير على الجوال والشاشات والابتوب خلال شهر فبراير تصل الى 60 ٪

عروض جرير السعودية

خصومات جرير من ضمن الشركات الرائدة بالأسواق الذي يكون خاصًا باحتياجات المدارس والمكاتب، حيث يتواجد العديد من الألعاب الخاصة بالأطفال، مع كل الأجهزة الإلكترونية وكذلك الكهربائية والمستلزمات المكتبية والأثاث المكتبي والبرامج.

حيث أن تلك المكتبة تتميز بأن لديها سمعة طيبة وجميلة التي حصلت على الإحترام الكبير بالمملكة العربية السعودية بين العديد من الزبائن الخاصة بها ومجتمع الأعمال، ويتم تواجد هذه المكتبة في المملكة والمؤسس الخاص بها هو “عبد الرحمن ناصر العقيل”.

تخفيضات مكتبة جرير