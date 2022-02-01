شوف عروض جرير اليوم علي الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 70 ٪

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عروض جرير السعودية، تكون مكتبة جرير من إحدى المكاتب الكبيرة وأيضًا القوية بالمملكة العربية السعودية، حتى وصل العدد الخاص بالفروع بها حوالي تسعة وثلاثون فرعًا في الكثير من الأماكن المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما يعمل في المكتبة نحو ألف ومائتان شخصًا من مختلف الجنسيات، حيث أن أول فرع يخص المكتبة كانت بدايته في عام 1979 في محل يكون بالحجم الصغير الذي يكون مختصًا في بيع الكتب وكذلك المجلات والأدوات القرطاسية والمدرسية المتواجدة في شارع المتنبي في الرياض.
عروض جرير على الجوال والشاشات والابتوب خلال شهر فبراير تصل الى 60 ٪
عروض جرير السعودية
خصومات جرير من ضمن الشركات الرائدة بالأسواق الذي يكون خاصًا باحتياجات المدارس والمكاتب، حيث يتواجد العديد من الألعاب الخاصة بالأطفال، مع كل الأجهزة الإلكترونية وكذلك الكهربائية والمستلزمات المكتبية والأثاث المكتبي والبرامج.
حيث أن تلك المكتبة تتميز بأن لديها سمعة طيبة وجميلة التي حصلت على الإحترام الكبير بالمملكة العربية السعودية بين العديد من الزبائن الخاصة بها ومجتمع الأعمال، ويتم تواجد هذه المكتبة في المملكة والمؤسس الخاص بها هو “عبد الرحمن ناصر العقيل”.
تخفيضات مكتبة جرير
- تنزيلات جرير على سعر كتاب هذا حدث معي يكون 87 ريال سعودي.
- خصومات جرير مايكروفون هايبر إكس يكون بسعر 275 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير سكوتر الكهربائي لقيادة بالمسافة الكبيرة يكون سعرها 2686 ريال سعودي.
- سعر طابعة متعددة المهام من اتش بي يكون 299 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- سعر تليفزيون من النوع ال جي حجم 65 بوصة بالدقة العالية مع اللون الأسود يكون 6999 بدلًا من 17999 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع سوني حجم 75 بوصة دي ال اي دي بالدقة العالية يكون سعرها 6399 بدلًا من 12999 ريال سعودي.
- شنطة على هيئة ظرف من النوع داتا بانك الشفاف يكون سعرها 15 ريال سعودي.
- ملف الخاص بحفظ الورق من النوع ايليا يكون سعرها 2 ريال سعودي.
- الماسح الضوئي من النوع آيريسكان ديسك 5 يكون بسعر 829 ريال سعودي.
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