نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات وتخفيضات من Saco تصل إلى 36% على المنتجات المنزلية المتنوعة في المقال التالي
ساكو Saco تعد من أهم وأكبر الشركات السعودية والشرق الأوسط تأسست عام 1985، عدد معارضها سبعة وعشرون معرضاً منتشراً في اثنى عشر مدينة في المملكة العربية السعودية، ولها ثلاث أفرع للبيع بالجملة في مدينة جدة، الرياض، الخبر.
خصومات وتخفيضات من Saco تصل إلى 36% على المنتجات المنزلية المتنوعة
حيث قامت بتقديم العديد من الخدمات التي يبحث عنها الجميع في جميع المجالات سواء كانت أجهزة أليكترونية، جوالات، كمبيوتر ولابتوب محمول، منتجات العناية بالجسم والبشرة، أجهزة كهربائية، أثاث منزلي، أدوات للمطبخ، حيث تقوم البيع المباشر من خلال فروعها أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها ويمكن الشراء بالنقد أو بالتقسيط على فترات تناسب الجميع كما تقدم خدمة التوصيل للمنزل، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم عروض عن المنتجات المنزلية بأفضل الخصومات.
عروض Saco على الأجهزة المنزلية المختارة
- خلاط يدويFood Processors بلاستيك من KENOOD، سعة 0.5 لتر، بسرعة 600 واط، ضمان سنتين، شفرات السلاح ثلاثية متينة من الحديد الفولاز المقاوم للصدأ، متوفر بلون أبيض، له سرعة واحدة للتشغيل، الجهد الكهربائي 220 فولت، سهل التنظيف، سعر الجهاز 239.00 ريال بدلاً من 289.75 ريال، يقسط على ثلاث دفعات وبدون رسوم بمبلغ 79.66 ريال.
- تيفال مكواة بخار، بقوة 1700 وات، سعة الخزان 1.5 لتر، ضمان سنتين، لون أسود، تعق وتنعش الملابس، وقت التشغيل 60 دقيقة، 3 إعدادات للبخار، سعر المكواة 379.00 ريال بدلاً من 449.75 ريال، ادفع 126.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.
- تيفال مكواة بخار، بقوة 1800 واط، اللون الرئيسي أسود وأرجواني، الجهد الكهربائي 220-240 فولت، ضمان سنتين، تقتل 99.9٪ من الفيروسات والبكتيريا، سعر الجهاز 639.00 ريال بدلاً من 999.00 ريال، ادفع 213.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.
- عصارة KENOOD، سعة 2 لتر، بقوة 800 واط، بها سرعاتان للتشغيل، لون أسود، الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ، الأبريق سهل الأستخدام في صب العصائر الطازجة، الجهد الكهربائي 220 فولت، سعر الجهاز 359.00 ريال بدلاً من 469.75 ريال، ادفع 119.66 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.
- منظف البخار 3 × 1، باور فريش، سرعة 1500 واط، مصنوعة من البلاستيك، تعمل لمدة 15 دقيقة، متوفرة بألوان متعددة، سعة الخزان
350 ملي، يمكن تثبيتها على الحائط، تصميم محمول ومضغوط، طول السلك
7.6متر، سعر المكواة 719.00 ريال بدلاً من 999.00، ادفع 239.66 ر.س. فقط على 3 دفعات بدون رسوم.
- مكنسة بيسيل كهربائية للتنظيف السجاد، ضمان عامان، سعة الخزان 5.7لتر، اللون الرئيسي أبيض/ أحمر، تتمتع فوهة طويلة المدى تمنع الإنسداد، فوهة طويلة المدى تمنع الإنسداد، فوهة طول السلك 9 متر، سعر المكنسة 1699.00 ريال بدلاً من 2399.00 ريال.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ