شوف خصومات وتخفيضات من Saco تصل إلى 36% على المنتجات المنزلية المتنوعة

ساكو Saco تعد من أهم وأكبر الشركات السعودية والشرق الأوسط تأسست عام 1985، عدد معارضها سبعة وعشرون معرضاً منتشراً في اثنى عشر مدينة في المملكة العربية السعودية، ولها ثلاث أفرع للبيع بالجملة في مدينة جدة، الرياض، الخبر.

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حيث قامت بتقديم العديد من الخدمات التي يبحث عنها الجميع في جميع المجالات سواء كانت أجهزة أليكترونية، جوالات، كمبيوتر ولابتوب محمول، منتجات العناية بالجسم والبشرة، أجهزة كهربائية، أثاث منزلي، أدوات للمطبخ، حيث تقوم البيع المباشر من خلال فروعها أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها ويمكن الشراء بالنقد أو بالتقسيط على فترات تناسب الجميع كما تقدم خدمة التوصيل للمنزل، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم عروض عن المنتجات المنزلية بأفضل الخصومات.

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