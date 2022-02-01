نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير السعودية فبراير جدا رهيبة.. تخفيضات على الهواتف الذكية الجديدة والمجددة في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير السعودية فبراير 2022، نظرًا لأن التكنولوجيا انتشرت في العالم بشكل كبير وأصبحت الأجهزة الإلكترونية من أهم الأدوات التي تستخدم بسبب استخدام التكنولوجيا في كل شيء ولذلك تم ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية بعض الشيء ولكن من المعروف أن مكتبات جرير تقدم مجموعة من العروض على الأجهزة الإلكترونية الموجودة فيها والتي تجعلها بأسعار مميزة تناسب الجميع وإليكم من خلال هذا المقال سيكون الحديث عن العروض التي تقدمها jarir bookstore مكتبة جرير السعودية.
عروض جرير الجديدة على الشاشات الذكية والجوالات وتخفيضات شهر فبراير
فروع مكتبة جرير السعودية
الفرع الرئيسي من مكتبات جرير يوجد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويوجد عدد كبير من الفروع في المملكة العربية السعودية في جميع المدن الموجودة بها.
كما أن مكتبة جرير تقدم مجموعة من العروض بشكل متتالي وتكون جميع العروض متميزة جدًا لذلك شركات جرير السعودية يفضلها معظم المواطنين في المملكة وذلك لأن معظم منتجات تتميز بالجودة العالية كما أن العاملين بها يتميزون بحسن معاملة مع العملاء.
عروض جرير للجوالات السعودية للشتاء فبراير 2022
تقدم مجموعات جرير مجموعة من العروض كل اسبوع وخلال هذا الاسبوع ستكون العروض التالية:
- عروض جرير ايفون وآبل آيفون 13 سعته 128 جيجابايت لونه أزرق بسعر 3299 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هونر 50 سعة 256 جيجابايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات شاومي 11 لايت سعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 1199 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي اس 20 فاي سعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1899 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هواوي واي 69 سعته التخزينية 64 جيجابايت بسعر 569 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير سامسونج جالكسي اس 20 فاي سعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1899 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير أوبو سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر 699 ريال سعودي.
- عرض جرير فيفو واي 51 سعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 899 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير مقابل ايفون 13 من ساعه التخزينية 256 ريال جيجا بايت بسعر 3799 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات شاومي 11 لايت سعة التخزين 128 جيجابايت بسعر 1199 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين شاشة ال جي 65 بوصة بسعر 5599 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هواوي ميت بوك دي 15 كمبيوتر محمول بسعر 1999 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ