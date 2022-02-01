شوف خصم 60% من عروض اكسترا خلال فبراير على الأجهزة اللوحية والإلكترونيات الحديثة بأنواعها Extra

يعد إكسترا ماركت Extra market بجميع فروعه بمدن المملكة العربية السعودية من أهم وأكبر الماركتات الموجودة في المملكة العربية السعودية، والذي من خلاله يمكنكم الإستمتاع بالكثير من السلع المميزة الحديثة المستوردة والمحلية بأسعار مميزة وماركات عالمية، والتي من بينهم: جميع أنواع الأجهزة اللوحية، وكافة أنواع اللابتوبات، والجوالات الحديثة، وباقي أنواع الألكترونيات المختلفة بإكسسواراتها، كما بالفروع خصومات مميزة أخرى على أسعار سلع وأجهزة كهربائية من مختلف الماركات المميزة عالمياً، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض اكسترا السعودية على أسعار الأجهزة اللوحية والإكسسوارات من خلال موقع ثقفني.

عروض اكسترا السعودية Extra Ksa offers بالسعودية لفترة محدودة

تنتشر خصومات إكسترا ماركت في جميع الفروع بمدن المملكة العربية السعودية، والتي منها: خصم خاص على سعر Huawei matepad T10 kids edition بسعة 32 جيجابايت ورامات 2 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر Huawei matepad T10 بخصم 50 ريال سعودي، وتخفيض آخر منهم على سعر الجهاز اللوحي من Huawei T10 -S matepad، وتخفيض آخر بالفروع على أسعار جهاز Alcatel Tkee mini 2tablet بتوفير 20 ريال سعودي، وسعة 32 جيجابايت، وسرعه رامات 1 جيجابايت.

خصومات خاصة من إكسترا ماركت Extra market اليوم بالسعودية

تخفيضات حصرية أخرى بكافة فروع اكسترا السعودية، ومن خلال إكسترا أونلاين، والتي منها: خصم مميز على سعر التابليت المميز من Alcatel بسعة 32 جيجابايت، وسرعة رامات 2 رامات، وخصم آخر منهم على سعر نفس جهاز ألكاتيل بنفس السعة وسرعة الرامات، ولكن رأسي، وتنزيل آخر منهم على سعر كابل اللايتينج من جريفين بطول متر كامل باللونين الذهبي والوردي، وخصم آخر منهم على سعر آبل محول الطاقة نوع سي Apple C باللون الأبيض، وعرض آخر بالأسواق على سعر بنك الطاقة من جووي هيرو 20 بقوة 2000 أمبير باللون الأسود.

تخفيضات خاصة وعروض مميزة اليوم من إكسترا ماركت بالسعودية

تتوفر عدة خصومات مميزة من إكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية، ومنهم :خصم خاص على سعر أنكر نانو باور بورت الشاحن الجداري مع يو اس بي نوع اس بقوة 20 واط باللون الأسود، وخصومات أخرى منهم.