شوف عروض اكسترا من موقع اكسترا على الهواتف الذكية والإلكترونيات لا تفوتك Extra offers

يعرض موقع اكسترا عروض اكسترا بمناسبة الشتاء على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المختلفة من شاشات ذكية وأجهزة اللاب توب وغيرها. ودائماً ما يطرح موقع اكسترا تخفيضات كبيرة تصل إلى 70 بالمائة أحياناً على بعض الأصنا المختارة. وتتفاوت قيمة الخصم المتاح على كل جهاز عن الآخر، ومن بين العلامات التجارية المتوفرة ضمن العروض اجهزة إل جي، هوفر، هواوي، أيفون وسامسونج وغيرها الكثير.

عروض اكسترا

احصل على خصم حتى 68.68% عند شراء شاشة تلفزيون إل جي مقاس 65 بوصة ذكي فائق الوضوح، حيث يعرض الجهاز مقابل 8299 ريال سعودي بدلاً من 26499 ريال بخصم نقدي قدره 18200 ريال. وفي حالة الرغبة في الحصول على الجهاز بالتقسيط يمكنك دفع قسط شهري 397 ريال لمدة 36 شهراً. كما يختار العميل هدية مع المنتج من بين مجموعة هدايا متوفرة.

إل جي، تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح احصل عليه مقابل 3599 ريال بدلاً من 9499 ريال بخصم قدره خمسة آلاف وتسعمائة ريال. تصل نسبة الخصم على هذا الجهاز إلى 62.11% بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال.

تلفزيون كلاس برو 65 بوصة فائق الوضوح، أندرويد احصل عليه بنسبة خصم 43.19% يعرض مقابل 2499 ريال بدلاً من 4399 ريال، يحصل المشتري على هدية مجانية بقيمة 599 ريال.

موقع اكسترا

لينوفو أيديا باد فليكس 5 المتحول، كور أي 7، 14 بوصة، 512 جيجا، رام 16 جيجا بنسبة خصم 13.04%. متوفر بسعر 3999 ريال بدلاً من 4599 ريال، احصل على هدية بقيمة 99 ريال.

هواوي ميت بوك دي 15، كور أي3، 15.6 بوصة، 256 جيجا معروض بنسبة خصم 23.08% مقابل 1999 ريال بدلاً من 2599 ريال. يحصل العميل على هدية بقيمة 99 ريال مع المنتج.

تخفيضات اكسترا