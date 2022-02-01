شوف عروض العثيم القوية على الأجهزة والإلكترونيات بأقل الأسعار

احصل ضمن عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والجوالات من مختلف العلامات التجارية. ويقدم مول العثيم العديد من الخصومات أيضا على الأجهزة اللازمة لاحتياجات سيدة المنزل في المطبخ فضلاً عن ما يقدمه المول من تخفيضات على أنواع مختلفة من المفروشات والملابس لجميع الأعمار وفي السطور التالية نستعرض بعضاً من أهم العروض المتوفرة هذا الأسبوع لجميع العملاء بأسعار مخفضة.

عروض العثيم

صانع طعام كينوود لتحضير الوجبات في أسرع وقت ممكن سعر الحبة 219 ريال.

دفاية كولين جدارية لتدفئة المنازل والمكاتب وتعمل باستخدام الريموت سعر الحبة 179 ريال.

اشتري دفاية كيون كهربائية مقابل 119 ريال.

قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر سعر الحبة 315 ريال.

قلاية السيف صحية سعة 9 لترات احصل على الحبة مقابل 369 ريال.

ميكروويف كيون 20 لتر لتسخين وتجهيز الوجبات المختلفة مقابل 189 ريال.

خبازة السيف الكهربائية لإعداد الخبز بسعر 199 ريال.

محضر قهوة اسبرسو السيف سعر الحبة 299 ريال.

صانع طعام جيباس 4 في 1 بسعر 135 ريال.

مكنسة جيباس كهربائية لازالة الأوساخ والأتربة احصل عليها ضمن عروض العثيم الأسبوعية مقابل 149 ريال.

مكواة هومر بخار لكي الملابس بسهولة ويسر مقابل 65 ريال.

غلاية شاي جيباس الكهربائية مقابل خمسة وخمسين ريال للحبة.

أسواق العثيم

احصل على شاشة أوروال اي دي سمارت مقاس خمسين بوصة مقابل 1349 ريال سعودي للحبة.

اشتري شاشة جيباس مقاس 49 بوصة إل أي دي سمارت مقابل 969 ريال، تستطيع الدخول إلى شبكة الانترنت عبر هذه الشاشة والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والمتصفحات المختلفة.

شاشة سهم إل أي دي سمارت مقاس 58 بوصة اتش دي كامل بسعر ألف وأربعمائة وتسعة وتسعين ريال سعودي فقط.

يقدم العثيم مول عرض على شاشة امبيكس سمارت الشهيرة مقاس 40 بوصة بسعر 849 ريال فقط.

احصل على شاشة امبيكس ال أي دي سمارت مقاس 42 بوصة بسعر 869 ريال للحبة.

عرض من العثيم على تابلت برافا تي 8 سعة 32 جيجا بايت بسعر 399 ريال فقط.

مسرح منزلي جيباس ترولي مع جميع التجهيزات بسعر 269 ريال للحبة.

رسيفر وافيليت ديجتال مقابل 59 ريال للحبة الواحدة.

احصل على سماعة امبيكس 2×1 بسعر 149 ريال للحبة.

العثيم مول